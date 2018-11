Museum Boijmans zeven jaar dicht voor asbestsanering en vernieuwing

Museum Boijmans Van Beuningen, gezien vanuit het Museumpark. Beeld Boijmans

‘We gaan voor het meest ambitieuze plan’, aldus de Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi (D66) donderdag in een toelichting op de plannen. ‘Deze collectie van wereldklasse verdient een topgebouw. We moeten ons kunnen meten met het Prado in Madrid en het MoMa in New York. De collectie verdient het, de bezoekers verdienen het en Rotterdam verdient het.’

De directe aanleiding van de sluiting is achterstallig onderhoud en een grootscheepse asbestsanering die enkele jaren gaat duren. Zo zijn de technische systemen onder het museum volledig van asbest. Ook kokers naar de zalen zijn van asbest.

‘Die kokers hebben allemaal een schoorsteenwerking als er brand zou uitbreken’, zegt museumdirecteur Sjarel Ex. ‘De veiligheidssituatie is zodanig dat we niet langer open kunnen blijven. Het museum draait op tijdelijke vergunningen. Dat dwingt ons om op hele korte termijn dicht te gaan. De technische installaties kunnen het niet meer aan, we moeten extra mensen in huis hebben voor mogelijke ontruimingen. De interne brandweer heeft extra maatregelen genomen.’

Overspannen bouwmarkt

De operatie gaat zeven jaar duren, onder meer omdat al rekening wordt gehouden met de overspannen bouwmarkt. De eerste vier jaar wordt het asbest verwijderd en worden de plannen voor vernieuwing gemaakt. Daarna volgen drie jaar om de plannen door een aannemer te laten uitvoeren. Het grootste deel van het museum sluit op 14 januari 2019. Wel zal er nog tot 26 mei een expositie te zien zijn over architectuurstroming Bauhaus in Nederland en over de schilder Co Westerik.

Het gebouw en de collectie van Boijmans zijn eigendom van de gemeente Rotterdam. De gemeenteraad neemt naar verwachting begin december een besluit over de kosten. Dan wordt duidelijk of de noodzakelijke renovatie ook wordt aangegrepen voor een vernieuwing van het museum. ‘Ik heb er alle vertrouwen in’, zegt wethouder Kasmi. Voor de extra kosten zullen ook private partijen worden gezocht.

Een impressie van het het Depot, het Collectiegebouw voor Museum Boijmans van Beuningen. Het gaat in 2020 open naast het huidige museum (links). Beeld MVRDV

Boijmans is nu een doolhof dat slecht aansluit op het Museumpark, aldus directeur Ex. ‘Het idee is om de historische bouwdelen in ere te herstellen en latere aanbouwen te slopen. We willen een andere, aantrekkelijke entree. De hof bij de ingang moet een overdekte binnentuin worden.’ Dat is eerder ook gebeurd bij het Gemeentemuseum in Den Haag en het Scheepvaartmuseum in Rotterdam. Er is nog geen architect aangezocht voor de plannen.

De toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude is het bekendste werk van Boijmans Van Beuningen. Beeld RV - Collectie Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam

Exposities in oude V&D

Het museum krijgt door de sloop van aanbouwen niet minder ruimte, omdat in 2020 naast Boijmans het Depot opent. Dat is een voor het publiek toegankelijk collectiegebouw voor onder meer exposities, restauratie en de bibliotheek.

In 2019 en 2020 zal een deel van de collectie van Boijmans te zien zijn op andere locaties in de regio, zoals het Maritiem Museum, de Kunsthal en het Stedelijk Museum in Schiedam. Dat wordt mogelijk gemaakt door de Rotterdamse cultuurstichting Droom en Daad, waarvan Wim Pijbes directeur is. En er zijn vergevorderde plannen om in 2020 ook de oude V&D in Rotterdam Zuid in gebruik te nemen voor exposities. ‘Rotterdam Zuid zien we als grote stad van 200 duizend inwoners die over het algemeen niet gewend zijn aan museumbezoek’, zegt Ex. ‘Ook als we uiteindelijk niet in de V&D terecht zouden kunnen, gaan we ons in Zuid manifesteren. We willen heel graag dat deel van de stad leren kennen.’

Boijmans Van Beuningen trekt momenteel 310 duizend bezoekers per jaar, en blijft daarmee achter bij vergelijkbare musea in Nederland. De prognose is dat het museum over zeven jaar een half miljoen bezoekers zal trekken. Boijmans verwacht internationaal bekendheid te verwerven door tijdens de sluiting topstukken uit te lenen aan onder meer de National Gallery in Londen, het Getty Center in Los Angeles en het Metropolitan in New York.