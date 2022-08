Muqtada al-Sadr kondigt (alweer) vertrek aan uit Iraakse politiek, zeker twaalf doden bij onlusten

Aanhangers van Muqtada al-Sadr dragen foto’s van hem tijdens een demonstratie begin augustus. Beeld Asaad Niazi / AFP

Bij gewelddadige confrontaties in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn maandag zeker twaalf doden gevallen. Demonstranten gooiden met stenen en bestormden de zogeheten Groene Zone, waar zich behalve het parlement ook een aantal regeringspaleizen bevindt. Het Iraakse leger schoot met scherp, en zette waterkanonnen en traangas in. Enkele tientallen mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De onrust volgde op een onverwachte aankondiging, maandagmiddag, van de populistische politicus en geestelijke Muqtada al-Sadr (48). Hij zei de Iraakse politiek te zullen verlaten en alle kantoren van zijn beweging te sluiten. In 2014 en 2016 kwam de sjiitische leider ook al met zo’n mededeling, maar dit keer zou het om een ‘definitief’ besluit gaan.

‘Revolutie’

Sadrs aanhangers reageerden onmiddellijk. Nu hun leider zich terugtrok, leek alles toegestaan. In Sadr City, de sjiitische sloppenwijk van Bagdad, riepen omroepers van moskeeën op om naar de Groene Zone op te trekken. Betogers scandeerden ‘revolutie’ en ‘Wij willen het regime omverwerpen’. Leden van Sadrs militie, Saraya al Salaam (‘vredesbrigades’), reden met veel machtsvertoon en wapens door Bagdad en de zuidelijke stad Basra.

Het leger kondigde voor het hele land een uitgaansverbod af, maar de ‘sadristen’ trokken zich daar weinig van aan. Op sociale media was te zien hoe ze de muren van het Republikeins Paleis forceerden en een duik namen in het zwembad. In het paleis komt doorgaans de ministerraad bijeen. Ook in het zuiden van het land waren er betogingen en ontwrichtten demonstranten het openbare leven door autobanden in brand te steken.

De zittende premier Mustafa al-Kadhimi deed een vergeefse oproep aan Sadr om zijn mensen tot de orde te roepen. Alle zittingen van het nationale kabinet zijn tot nader order uitgesteld. De VN-missie onder leiding van Jeanine Hennis-Plasschaert sprak van een ‘extreem gevaarlijke escalatie’ waarbij ‘het voortbestaan van de staat’ in het geding is.

Sit-in

De taferelen van maandag waren de bloedigste in een politieke crisis die Irak al tien maanden gijzelt. Sadrs beweging won in oktober vorig jaar de verkiezingen en deed daarna een poging om een kabinet te vormen met twee andere (soennitische en Koerdische) partijen. De overige sjiitische partijen probeerde hij buitenspel te zetten – een unicum in het Irak van de voorbije twintig jaar. Toen die poging mislukte, trok hij zijn 73 parlementariërs terug uit het parlement en stuurde hij zijn loyale aanhangers – de sadristen – naar het parlement voor een wekenlange sit-in. Ze eisten nieuwe verkiezingen.

Aan het ‘vertrek’ van de opportunist Sadr wordt in Irak weinig waarde gehecht. Iedereen verwacht hem snel terug op het politieke toneel. Mogelijk reageerde hij op de pensionering van een andere vooraanstaande sjiitische geestelijke, de ayatollah Kadhim al-Haeri (84). Die kondigde zondag zijn vertrek aan als religieuze autoriteit en riep zijn volgelingen op voortaan de Iraanse ayatollah Ali Khamenei te volgen. Dit wordt gezien als een steek onder water naar Sadr, die zich juist afzet tegen Iran.

Sinds de val van dictator Saddam Hoessein in 2003 heeft Sadr zich tot een van de dominante figuren in de politiek ontpopt. Het zou niet voor het eerst zijn dat hij terugkomt op zijn eigen beloften. Vorig jaar verklaarde hij de verkiezingen te boycotten, maar uiteindelijk deed hij gewoon mee.