‘Muiterij’ van Wagnertroepen loopt met sisser af na bemiddeling door Belarus

De spanning wordt vrijdag al voelbaar als de eigenaar en leider van de Wagner-groep, Jevgeni Prigozjin, steeds woedender video’s plaatst op Telegram. In die video’s haalt hij fel uit naar de allerhoogste legerleiding – minister van Defensie Sergej Sjojgoe en chefstaf Valeri Gerasimov. Hij noemt ze leugenaars. Ze hebben het volk en president Poetin voorgelogen over de reden waarom Rusland Oekraïne binnenviel, zegt hij, en ook over de enorme verliezen die het Russische leger onder hun leiding heeft geleden. Aan dat ‘kwaad’ moet een einde komen, aldus Prigozjin.

Zaterdagochtend meldt Prigozjin dat zijn troepen, die met de Russen meevochten in Oekraïne, de Oekraïens-Russische grens zijn overgestoken op weg naar de stad Rostov aan de Don.

Later volgt het bericht dat zij alle militaire doelen in die stad hebben bezet, inclusief het belangrijke zuidelijke hoofdkwartier van Defensie, van waaruit de Russische invasie in Oekraïne wordt geleid. Een nieuwe video laat zien hoe Prigozjin de aanwezige legerleiding de les leest. Sjojgoe en Gerasimov zijn niet aanwezig, en blijven de hele verdere dag onzichtbaar.

De Wagner-troepen ontmoeten nergens tegenstand. Vanuit Rostov vertrekt zaterdagochtend een konvooi van vijfduizend Wagnersoldaten over de snelweg M4 naar Moskou. Prigozjin beticht het Russische leger van een raketaanval op Wagnerbases in Oekraïne, en kondigt woedend aan tot het uiterste te zullen gaan om zijn mannen te wreken. Het Russische ministerie van Defensie ontkent de beschieting, waarvoor Prigozjin zelf geen bewijzen geeft, maar Wagner is dan al onderweg naar Moskou.

Rond 11 uur zaterdagochtend houdt president Vladimir Poetin een toespraak voor de Russische staatstelevisie. Hij noemt de actie van Wagner ‘een dolksteek in de rug van Rusland’ en gebruikt herhaaldelijk het woord ‘verraad’. Hij belooft dat de schuldigen van deze ‘gewapende muiterij’ zullen worden bestraft. De Russische inlichtingendienst FSB kondigt een onderzoek aan om Prigozjin aan te klagen wegens muiterij.

Prigozjin houdt vol dat zijn actie geen coup is, maar alleen een ‘mars voor gerechtigheid’. Wat dat inhoudt wordt niet echt duidelijk uit de stroom videoboodschappen die hij op Telegram zet.

De gestage nadering van de colonne Wagnertroepen maakt de hoofdstad Moskou in elk geval bijzonder nerveus. Russische soldaten installeren zich met machinegeweren en pantservoertuigen in het zuidwesten, waar de M4 de stad binnenkomt. Overheidsgebouwen, musea en andere belangrijke doelwitten worden ontruimd en krijgen extra bewaking, in de straten verschijnen zwaar gewapende militairen en politiemannen. ‘Plan vesting’ heet deze voorbereiding, die van Moskou een onneembare stad moet maken.

De burgemeester van Moskou roept de bewoners op binnen te blijven, of anders vooral niet met de auto te gaan in verband met wegblokkades en checkpoints die overal zijn opgericht. De burgemeester, Sergey Sobyanin, maakt zaterdag bovendien bekend dat maandag een extra vrije dag is.

De Wagnercolonne trekt inmiddels met grote snelheid naar het noorden. In Voronezj – een belangrijke stad halverwege Rostov en Moskou – wordt een brandstofdepot in brand geschoten. De colonne wordt door helikopters aangevallen. Wagner claimt later drie helikopters te hebben neergehaald, en alle militaire objecten in Voronezj te controleren.

De colonne trekt verder naar Lipetsk. Nog steeds worden geen noemenswaardige gevechten gemeld. Het Russische leger laat het allemaal gebeuren. Eind van de middag meldt de gouverneur van Lipetsk dat de Wagner-colonne in zijn regio is aangekomen, en daarmee op minder dan 350 kilometer van Moskou is.

Bemiddelaar in Belarus

De zenuwen in de hoofdstad lopen steeds verder op. Totdat begin van de avond buurland Belarus totaal onverwacht bekendmaakt dat het voorbij is. Prigozjin heeft een akkoord gesloten met de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Loekasjenko, Poetins trouwste bondgenoot, zou door de Russische president zijn gevraagd te bemiddelen. Even later meldt Prigozjin zelf via Telegram dat zijn troepen onmiddellijk rechtsomkeert maken en ‘volgens plan’ terugkeren naar hun bases in Oekraïne.

Van het ene moment op het andere is de dreiging uit de lucht. Langzaam dringen enkele afspraken door uit het akkoord. Prigozjin vertrekt naar Belarus waar hij buiten de Russische jurisdictie is. Of hij daar daadwerkelijk is aangekomen, is zondag nog steeds niet duidelijk. Ook de Wagner-huurlingen worden niet gestraft: degenen die hebben meegedaan aan de mars gaan vrijuit wegens hun ‘verdiensten in de strijd’. De rest krijgt de kans zich aan te melden bij het reguliere Russische leger. Voor Wagner als organisatie lijkt in Rusland geen plaats meer.

President Poetin had in zijn televisietoespraak gezegd dat iedereen gestraft zou worden, maar zijn woordvoerder Dmitri Peskov zegt zaterdagavond dat die straf is geschrapt met het oog op ‘het hogere doel’: het vermijden van een confrontatie en een bloedbad.

Zondagochtend worden alle restricties in Rostov opgeheven. Sergey Tyurin, staatssecretaris van Communicatie in de provincie, maakt bekend dat alle bus- en treinstations in de stad weer normaal functioneren. De Wagnertroepen hebben Rostov zaterdagavond laat, na een bezetting van nog geen dag, verlaten.