Mugabe wil niet op erebegraafplaats tussen zijn strijdmakkers begraven worden

Het lichaam van Robert Mugabe verlaat een uitvaartcentrum in Singapore, onderweg naar zijn thuisland Zimbabwe. Beeld EPA

Wat gebeurt er deze week in Zimbabwe?

‘Het lichaam van Robert Mugabe wordt vandaag teruggebracht naar Zimbabwe, het land waar hij meer dan 35 jaar leider was. Hij is vorige week op 95-jarige leeftijd overleden in Singapore, waar hij de afgelopen jaren regelmatig werd behandeld. Mugabe verloor de macht al in 2017, toen hij werd afgezet door leden van zijn eigen partij.

‘Aanstaande zaterdag is er een eredienst in een voetbalstadion in Harare, waar een flink aantal Afrikaanse leiders bij zal zijn. Mugabe zal vervolgens op zondag begraven worden, maar er is nog onduidelijkheid over de plaats. De logische optie is Hero’s Acre, een erebegraafplaats vlak bij de hoofdstad Harare, maar het gerucht gaat dat Mugabe daar op latere leeftijd bezwaar tegen heeft gemaakt. Volgens de geruchten wilde hij niet tussen de andere helden van de onafhankelijkheid begraven worden.’

Waarom is dit zo belangrijk?

‘Dat heeft te maken met de gebeurtenissen in 2017. Mugabe, het symbool van de onafhankelijkheid en vormgever van het huidige Zimbabwe, is toen afgezet door zijn vertrouwelingen. Hij is zelfs uit de partij gezet die hij zelf heeft opgericht. Dat hij nu niet op Hero’s Acre begraven wil worden, mag gezien worden als een manier om hierover, ook na zijn dood, zijn onvrede te laten horen. Tegelijkertijd wil de huidige president juist dat Mugabe daar begraven wordt. Hij wil zichzelf positioneren als rechtmatige opvolger. Door hem op Hero’s Acre te begraven, hoopt de huidige president zich Mugabes nalatenschap toe te eigenen’.

Is het waarschijnlijk dat hij daar dan toch begraven wordt?

‘Dat weet ik ook niet zeker. We moeten afwachten wat er komend weekend gebeurt.’

Hoe is de stemming in het land?

‘De meningen over Mugabe zijn al lang verdeeld. Veel Zimbabwanen erkennen Mugabe nog altijd als beroemde onafhankelijkheidsstrijder. Tegelijkertijd verlangen miljoenen Zimbabwanen, vooral zij die onder Mugabe zijn geboren, naar een andere toekomst. Dat bleek ook toen Mugabe de macht verloor in 2017. De straten stroomden vol met blije mensen die hoopten op verandering. Helaas is die verandering nog niet gekomen; het gaat zelfs slechter dan een paar jaar geleden. Er zijn nieuwe verhalen van onderdrukking door het regime en het land kijkt tegen een nieuwe economische crisis aan.

‘Met Mugabe is een held van de onafhankelijkheid van Afrika overleden. Ook hier in Kenia hangen de vlaggen halfstok. Tegelijkertijd was Mugabe in de ogen van veel Afrikanen ook een symbool voor het verleden, een soort dinosauriër die de vooruitgang in de weg stond.’