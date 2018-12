Mueller-scepticus Barr wordt Amerikaanse minister van Justitie

President Donald Trump kondigt aan dat William Barr de nieuwe minister van Justitie wordt. Beeld EPA

Barr moet de opvolger worden van Jeff Sessions, die vorige maand op aandringen van Trump zijn biezen pakte. ‘Hij was mijn eerste keus vanaf dag één’, zei Trump vrijdag op het gazon van het Witte Huis. Hij noemde Barr ‘een van de meest gerespecteerde juristen van het land’, een ‘hogelijk gerespecteerd advocaat’, een ‘geweldige man’, een ‘geweldige persoon’ en een ‘briljante man’. Bovendien: ‘Hij wordt gerespecteerd door Republikeinen en gerespecteerd door Democraten.’

Dat laatste slaat op de unanieme steun van de Senaat voor zijn benoeming in 1991. De Democratische voorman Joe Biden vond Barr ‘zo aangenaam’, dat de Senaat hem zonder hoofdelijke stemming kon benoemen. Alle aanwezigen zeiden ja.

Inmiddels is het een en ander veranderd. Barr, die na zijn ministersjaar zijn loopbaan vervolgde in het bedrijfsleven, staat wantrouwend tegenover het Mueller-onderzoek, dat straks onder zijn auspiciën wordt uitgevoerd. Vorig jaar vroeg hij zich in The Hill af ‘of er een [politieke] agenda achter zit’. In oktober dat jaar zei hij tegen The New York Times dat hij een onderzoek naar Hillary Clinton meer gerechtvaardigd acht.

Russische overname

Dat zou zich moeten richten op de Russische overname van twee Amerikaanse uraniummijnen via het Canadese bedrijf Uranium One. De Amerikaanse regering kon tegen die overname in 2010 bezwaar maken, maar dat deed niemand van de negen leden van een speciale exportcommissie. Eén van die commissieleden was afkomstig van Clintons ministerie van Buitenlandse Zaken. Republikeinen zien een verband tussen de overname en de 2,3 miljoen dollar die de Clinton Foundation van de eigenaren van Uranium One kreeg. De theorie is dat de Russen dankzij de overname controle kregen over strategische Amerikaanse uraniumvoorraden. Dat valt wel mee: de twee mijnen nemen 5,9 procent van de Amerikaanse winning voor hun rekening. Het spul mag niet worden geëxporteerd.

Republikeinen in het Congres hebben een onderzoek naar de gang van zaken ingesteld, en wilden dat de minister van Justitie dat ook zou doen. Maar Barrs voorganger, Jeff Sessions, weigerde een speciale onderzoeker (à la Mueller) aan te stellen met het vizier op Clinton. Barrs reactie toen: ‘Als het ministerie daar niet achteraan gaat, verzuimt het zijn verantwoordelijkheid.’

De vraag is hoe Barr nu over deze zaken denkt. Democratische senatoren hebben laten weten dat ze ‘garanties’ willen dat Barr Mueller niet dwarsboomt. Maar de Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat, dus ze kunnen Barr ook zonder Democratische medewerking benoemen.

Hoe dan ook is Barr een minder discutabele opvolger van Sessions dan Matthew Whitaker, de invalkracht die nu het ministerie leidt en die door critici als onwettig wordt beschouwd omdat hij nooit door de Senaat is goedgekeurd.