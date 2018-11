Mueller: Paul Manafort hield zich niet aan deal met justitie, hij loog tegen FBI

Manafort, die zelf wordt beschuldigd van bankfraude en belastingontduiking, sloot vorig jaar een deal met justitie. In ruil voor strafvermindering zou hij zijn volledige medewerking geven aan het onderzoek naar Trump en de Russische bemoeienis. Manafort was een van de medewerkers van Trump die aanwezig waren bij de omstreden ontmoeting van Trumps zoon Donald jr. en een Russische advocate, die hem belastende informatie over Hillary Clinton had beloofd.

Manafort beloofde om naar waarheid mee te werken aan het onderzoek, maar nu blijkt dat hij ‘federale misdaden pleegde’ door te liegen over ‘een aantal onderwerpen’. Waarover hij heeft gelogen is niet bekend gemaakt. Justitie heeft een federale rechter gevraagd om nu snel een datum vast te stellen voor zijn veroordeling.

Manafort ontkent dat hij heeft gelogen. Volgens zijn advocaten heeft hij ‘naar waarheid’ informatie verstrekt. Manafort blijft gevangen zitten in afwachting van zijn straf. Deskundigen zeggen dat hij voor de bewezen vergrijpen tien jaar gevangenisstraf kan krijgen.