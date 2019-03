Mueller levert eindrapport over Russische inmenging Amerikaanse presidentsverkiezingen in

Hackers AIVD leverden cruciaal bewijs over Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen

Digitale agenten van de AIVD infiltreren in de zomer van 2014 in de beruchte Russische hackgroep Cozy Bear. Ze zien zo als eersten hoe Russische hackers in verkiezingstijd doelen in de VS bestoken: de Democratische Partij, het ministerie van Buitenlandse Zaken en zelfs het Witte Huis. Het is cruciaal bewijs en aanleiding voor de FBI om een onderzoek te beginnen. Dit FBI-onderzoek is na de verkiezing van Trump in mei 2017 overgenomen door speciaal aanklager Robert Mueller en richt zich ook op contacten tussen de presidentiële campagnestaf van Trump en de Russische overheid. Lees ons onderzoeksverhaal naar deze operatie hier.