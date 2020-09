‘Mr No’ Rutte mag Europees herstelplan uitleggen aan Kamer

Schulden kwijtschelden en een permanent herstelfonds: hoe DNB-president Knot de EU wil redden

Brusselse dwang op Nederland om meer uit te geven. Schuldkwijtschelding voor Italië en Griekenland. Een permanent herstelfonds voor de zwakke eurolanden. DNB-president Klaas Knot maakt zich zorgen over de Europese Unieen rammelt aan de laatste heilige huisjes in de eurozone.

Premier Mark Rutte was eind juli de gebeten hond in Brussel. Zijn stugge houding in het overleg over het herstelfonds van 750 miljard euro tegen de coronarecessie wekte wrevel bij de Frans-Duitse as en twintig andere leiders. Lees hier de reconstructie van de onderhandelingen in de EU-top.

Premier Rutte moet het belang van de EU uitleggen in plaats van louter dwarsliggen uit electoraal belang. Belerende vinger van Rutte kan in Europa averechts gevolgen hebben, schreef Carlijne Vos in juli in het Commentaar.