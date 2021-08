Mozambique herovert lucratieve gasregio op jihadisten, met hulp van Rwanda

Soldaten en politiemannen uit Rwanda staan klaar voor een militaire missie in Mozambique. Beeld AFP

De herovering van Mocímboa da Praia lijkt onderdeel te zijn van een campagne om de gaswinning in het noorden van Mozambique terug op de rails te krijgen. Mocímboa da Praia ligt in de provincie Cabo Delgado, waar zich net buiten de kust enorme hoeveelheden gas bevinden. Buitenlandse bedrijven zoals het Franse Total maakten zich in de afgelopen jaren op om het gas, ter waarde van vele miljarden dollars, te gaan winnen.

Mocímboa da Praia fungeerde daarbij lange tijd als doorvoerhaven voor materiaal richting de plek waar een grote gasfabriek moest verrijzen: het 80 kilometer verderop gelegen schiereiland Afungi. Maar nadat eerst Mocímboa da Praia was ingenomen door de jihadisten en vervolgens in maart Afungi onder de voet werd gelopen, trok Total zich terug uit Cabo Delgado.

Herovering

Nu zetten de strijdkrachten van Rwanda en Mozambique in op de herovering van het gehele gasgebied. Ze zouden inmiddels ook zijn aangekomen op het Afungi-schiereiland. In Mocímboa da Praia ondervonden de strijdkrachten in het afgelopen weekeinde naar eigen zeggen weinig weerstand. Nadat de stad was omsingeld, trokken de opstandelingen zich terug in de jungle, zo verklaart het Rwandese leger.

In het uitgestrekte, soms moeilijk begaanbare achterland van Cabo Delgado zullen de jihadisten zich beslist niet zo eenvoudig gewonnen geven, zo waarschuwen analisten. Sinds het begin van het conflict, in 2017, zijn al circa drieduizend mensen om het leven gebracht en zijn meer dan 800 duizend mensen op de vlucht gedreven. De opstandelingen in het van oudsher achtergestelde Cabo Delgado vallen met regelmaat lokale bewoners aan en dwingen hen om zich bij de opstand aan te sluiten. Tientallen dorpsbewoners werden in het voorbije jaar ook onthoofd.

De president van Mozambique, Filipe Nuysi, besloot recentelijk, na lang treuzelen, de hulp van andere Afrikaanse landen in te roepen. Vorige maand arriveerden er duizend militairen uit Rwanda, dat een beter georganiseerd leger heeft dan het zwak bestuurde Mozambique. Rwanda levert ook troepen aan VN-missies, en is bovendien actief in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Inmiddels stuurt ook Botsdwana en Mozambique’s buurland Zuid-Afrika troepen en materieel richting Cabo Delgado. De EU en ex-kolonisator Portugal geven trainingen aan het Mozambikaanse leger.