Motorexplosie van Boeing 777 boven Denver vrijwel zeker door metaalmoeheid

Beeld EPA

Van de rechtermotor van de 777-200 zijn twee zogeheten turbinebladen afgebroken. Een brak er bij de bevestiging af, de ander halverwege, vermoedelijk omdat die werd getroffen door het afgebroken deel van het andere blad. De beschadiging komt overeen met schade die normaal het gevolg is van metaalmoeheid, stelt een functionaris van de National Transport Safety Board (NTSB), de Amerikaanse ongevallenraad.

Het vliegtuig van United Airlines maakte zaterdag een geslaagde noodlanding op de resterende linkermotor op de internationale luchthaven van Denver, waar het even daarvoor van was opgestegen.

Passagiers plaatsten foto’s en video’s online, waarop te zien was hoe de motor na de explosie in brand vloog. Een groot deel van de behuizing van de motor was door de ontploffing vernield. De brokstukken, sommigen 2,5 meter groot, kwamen terecht in een buitenwijk van Denver. Er vielen op de grond geen gewonden. Wel was er lichte schade aan woningen en auto’s.

Na het ongeval kregen luchtvaartmaatschappijen het advies van zowel Boeing, de Amerikaanse en de Japanse luchtvaartinspectie om hun Boeings 777-200 die met dezelfde PW4077-motoren van Pratt & Whitney zijn uitgerust. In Nederland vliegt KLM met de triple seven, zoals het toestel internationaal wordt aangeduid, maar met andere motoren.

Van deze specifieke Boeing zijn er 69 in bedrijf en staan er 59 in opslag, het grootste deel daarvan sinds vorig jaar maart de coronacrisis de internationale luchtvaart lamlegde.

Op foto’s die de NTSB heeft vrijgegeven van het toestel is te zien dat bij de explosie brokstukken een gat hebben geslagen in de romp. Het is onduidelijk in hoe diep dat gat gaat en of had kunnen leiden tot drukverlies in de cabine. Het toestel bevond zich tijdens de explosie op een hoogte van 13.000 voet (bijna 4 kilometer). Onderzoek moet nog uitwijzen waarom de motor in vlammen gehuld bleef, terwijl de piloten de brandstoftoevoer hadden afgesloten.

De explosie op de vlucht 328 van Denver naar Honolulu trok zaterdag extra aandacht omdat op diezelfde dag een motor ontplofte van een Boeing 747-400F die kort daarvoor was opgestegen van Maastricht Aachen Airport. Brokstukken van de motor van dit vrachtvliegtuig kwamen neer in Meerssen. Twee mensen raakten daarbij gewond.

De Europese luchtvaartinspectie EASA zegt dat een eerste, voorlopig onderzoek naar het incident boven Meerssen niet lijkt te wijzen op een soortgelijke oorzaak als bij het toestel in Denver. ‘Hoewel het om hetzelfde type motor gaat (PW4000) is de variant voor de Boeing 777 heel specifiek voor dit toestel’, aldus EASA.

De 777-200 en 747-400 zijn ‘oudere’ toestellen, van 21 en 30 jaar oud. Luchtvaartexperts noemen dit niet uitzonderlijk oud. Vliegtuigen ondergaan reguliere inspecties, te beginnen na elke 400-600 vlieguren, dan elke 6 tot 8 maanden en daarna na 20-24 maanden. De betrouwbaarheid hangt niet per se samen met de ouderdom, maar in hoeverre de toestellen worden onderhouden.

Bij twee grote recente vliegrampen, eind 2019 in Indonesië en in maart 2020 in Ethiopië, waren Boeings 737 Max betrokken. Die toestellen vlogen pas enkele maanden.