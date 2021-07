Motoragent Arno werd doodgereden door een chauffeur ‘die niet meer de weg op had gemogen’

Agenten vormen op een erehaag voor hun collega Arno, die op 7 juli om het leven kwam na een aanrijding door een vrachtwagen in het Waalhavengebied. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Het rijden in formatie, alles gepoetst, iedereen strak in het uniform. De begin deze maand door een vrachtwagen doodgereden motoragent Arno de Korte (47) zou er ongetwijfeld van hebben genoten, zegt zijn collega en boezemvriend Mike Damen.

De Korte, afkomstig uit Capelle aan den IJssel, stond bekend als een ‘poetser’, een perfectionist. Zijn BMW-motor moest glimmen. Damen: ‘Hij hield er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan, maar dit afscheid had hij prachtig gevonden.’

Op 7 juli wilde De Korte in het Rotterdamse Waalhavengebied een vrachtwagen controleren. Hij belandde eronder. ‘Arno is 700 meter meegesleurd, hij is kapotgereden’, zegt Damen.

Doodslag

Justitie heeft ‘sterke aanwijzingen’ dat de 45-jarige chauffeur De Korte opzettelijk heeft aangereden. Hij was doorgereden na het ongeluk, maar de politie vond zijn vrachtwagen terug op het terrein van een kleinschalig transportbedrijf. Donderdag besliste de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank dat de man uit Melissant negentig dagen langer blijft vastzitten. In oktober moet tijdens een inleidende zitting blijken wat het onderzoek heeft opgeleverd. Het OM verdenkt hem van doodslag. De advocaat van de chauffeur was niet bereikbaar voor commentaar.

Het trackrecord van de chauffeur valt hoe dan ook op en spreekt in zijn nadeel. In 2015 reed hij op de A15 over een andere motoragent heen, Dennis, die daarbij zijn rechterarm verloor. Hij kreeg er 240 uur taakstraf voor, plus 18 maanden voorwaardelijke rijontzegging en twee maanden voorwaardelijke celstraf. En op 13 juli vorig jaar kwam dezelfde vrachtwagenchauffeur op een N-weg in Rockanje in botsing met een 79-jarige fietsster. Uit onderzoek bleek dat hij die fatale aanrijding niet had kunnen voorkomen, maar zijn vrachtwagen was wel te zwaar beladen.

Ziek gemeld

Nu betreft het een politieman die het niet meer kan navertellen. Verscheidene agenten hebben zich ziek gemeld, ze zijn te zeer geraakt door het wegvallen van hun geliefde collega, die met iedereen overweg kon. Vorige week maakte De Korte zijn laatste rit, met korpseer, terwijl een lange stoet collega’s hem in het voorbijgaan salueerde. Zo’n veertig motoragenten begeleidden de rouwauto.

Op 7 juli had hij dienst op de motor, zoals zo vaak de afgelopen vijftien jaar voor het Rotterdamse Team Verkeer. Motoragenten in het havengebied kennen er hun pappenheimers, zegt een collega-motoragent die alleen anoniem zijn verhaal wil doen. Wie ervan houdt om vrachtwagens te controleren, en dat doen sommige motoragenten, zit niet om werk verlegen op de A15 tussen Europoort en het Gelderse Bemmel.

De specialisatie verkeer omspant een breed werkterrein, elke verkeersagent heeft daarom zo zijn voorkeuren. De Korte hield van wat ‘verkeerstechnische begeleiding’ wordt genoemd: het escorteren van hulpdiensten en vips, uitgevoerd als een soepele, militaire operatie. Hij was niet zo van de vrachtwagens, Damen is dat juist wel.

Levensgevaarlijk

Volgens Damen heeft zijn boezemvriend waarschijnlijk niet geweten wie er achter het stuur zat van de vrachtwagen met oplegger die zijn aandacht trok. De eigen teamleiding had immers al sinds 2019 gewaarschuwd voor deze chauffeur. Hij zou ‘levensgevaarlijk’ zijn, vertelde Damen deze week bij het Radio 1-programma Met het oog op morgen. Daarom werd agenten uit veiligheidsoverwegingen geadviseerd hem niet meer met de motor te controleren.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke bevestigde Damens verhaal dinsdag, een volle dag later. Intussen hadden de politiebonden hun steun aan Mike Damen uitgesproken en opgeroepen hem te ‘beschermen’. De motoragent was binnen de politie afgeraden zich uit te spreken in de media. ‘Het laatste wat we willen is dat het onderzoek belemmerd wordt door uitspraken in de media, of dat we de strafzaak schaden’, zegt Westerbeke daarover.

‘Iedereen mag, moet gecontroleerd kunnen worden als de situatie daar om vraagt’, benadrukt de Rotterdamse politiechef. Maar vanwege ‘oplopende spanningen van de chauffeur richting de politie’ in 2019 en de zorgen bij politiemensen over zijn gedrag, is agenten destijds wel degelijk aangeraden de chauffeur in kwestie alleen nog per auto aan de kant te zetten.

Dat is fout geweest, vindt Damen. ‘Als je tegen een diender zegt dat hij terughoudend moet zijn met controleren, dan controleert hij niet.’ Hij heeft er nog woorden over gehad met collega’s. ‘Ik vond dat we de plank mis sloegen door niet te controleren. Zij zeiden: als de leiding dit adviseert, waarom zou je er dan tegenin gaan?’

Zuiver

Net als Damen willen ook de twee politiebonden NPB en ACP dat de ‘onderste steen’ bovenkomt. Dit hebben ze ook laten weten aan het rechercheteam van de politie Zeeland-West-Brabant dat, om het zuiver te houden, het onderzoek naar de chauffeur en de dood van Arno de Korte verricht.

‘Er zijn signalen dat deze chauffeur veel vaker agressief gedrag vertoonde, en niet alleen naar politiemensen’, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Collega Paul Lathouwers van de NPB: ‘Dennis heeft altijd gezegd dat de vrachtwagenchauffeur hem wel degelijk had gezien en expres had aangereden. Zeker door het verhaal van Mike Damen moet er goed worden gekeken of er nergens iets is blijven liggen.’

Dat een vrachtwagen en een motoragent bij hetzelfde ongeluk betrokken zijn komt al sporadisch voor, zegt de anonieme motoragent. ‘En dan is dit de tweede keer? Wij motoragenten hebben de meest vergaande rijopleidingen gehad bij de politie, we weten dat je altijd uit de dode hoek van een vrachtwagen moet blijven. Toeval bestaat niet.’

Voor Damen staat de uitkomst van het onderzoek nu al vast. ‘Deze man had niet meer op de weg mogen rijden. En dat hebben wij niet kunnen voorkomen.’