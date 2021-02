Motor vrachtvliegtuig explodeert: onderdelen vallen neer in Meerssen

Schade aan een auto als gevolg van de ontploffende vliegtuigmotor. Beeld EPA

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de explosie boven Meerssen. Ook het Team Luchtvaarttoezicht van de nationale politie doet onderzoek naar het incident. De afdeling bekijkt of er sprake is van verwijtbare schuld, meldt de politie.

Diverse auto’s zijn beschadigd door de brokstukken. Volgens een brandweerwoordvoerder is één daarvan neergekomen op een oudere vrouw, die licht letsel opliep. Ook een kind raakte lichtgewond. ‘Veel mensen zijn geschrokken in Meerssen, omdat ze het vliegtuig met brandende motor zagen overvliegen.’

Burgemeester Mirjam Clermonts zei dat veel inwoners zaterdag buiten waren. ‘Ze hebben dit heel intens beleefd. In Meerssen zijn er nogal wat zorgen over de luchthaven. Luchtvaart is een veilige manier van vervoer, maar dat doet niks af aan de schrik en onrust die dit bij de mensen oproept.’

Meerssenaren hoorden twee knallen, zagen steekvlammen uit de linker motor komen, en hoorden vervolgens gekletter van vallend metaal. ‘Een regen van brokstukken’, aldus een getuige. Iedereen rende naar beschutte plekken om zich tegen de omlaag keilende metalen brokstukken te beschermen. Die waren gloeiend heet en kwamen op de grond, auto’s en daken terecht.

Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland in het Belgische Luik, waar een langere landingsbaan is. Volgens een woordvoerster van de luchthaven bij Maastricht gaat het om een viermotorige Boeing 747 400, een vrachtvliegtuig met bestemming New York. Het vliegtuig liep zelf geen gevaar, want het kon op drie motoren doorvliegen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.

VIDEO. Vliegtuig vat vuur na opstijgen in Maastricht: onderdelen vallen in woonwijk https://t.co/K6GXZ68uma pic.twitter.com/kyxc8US5Yr — HBvL (@hbvl) 20 februari 2021

Denver

Ook in verschillende woonwijken bij de Amerikaanse stad Denver in de staat Colorado zijn zaterdag delen van een vliegtuig neergestort. Het toestel, een Boeing 777-200 van United Airlines met aan boord 231 passagiers en tien bemanningsleden, is volgens de politie veilig geland op Denver International Airport. Niemand in het vliegtuig of op de grond zou gewond zijn geraakt.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is de rechtermotor van het 26 jaar oude vliegtuig kort na het opstijgen vanuit Denver uitgevallen. Het was onderweg naar Honolulu. Het incident wordt onderzocht door de FAA en de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB.

Op politiefoto’s is te zien dat een groot brokstok is terechtgekomen in de voortuin van een huis. Andere delen belandden op een sportveld.