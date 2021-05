Moto3-coureur Dupasquier (19) overleden na zware crash

Jason Dupasquier tijdens de kwalificatie voor de GP in Le Mans op 15 mei 2021. Beeld EPA

In de kwalificatie voor de GP van Mugello in Italië kwam de coureur ten val, waarna de motor van de achter hem rijdende Ayumu Sasaki hem waarschijnlijk raakte. Na het incident bleef de Zwitser bewegingsloos op de grond liggen. Na een half uur op het asfalt behandeld te zijn, werd Dupasquier naar het ziekenhuis van Florence gebracht. Daar is bevestigd dat hij ‘is bezweken aan zijn verwondingen’, schrijft de organisatie van de MotoGP.

Dupasquier bevond zich in zijn tweede seizoen als professioneel coureur. In zijn debuutjaar wist hij geen punt te veroveren, dit jaar stond hij bijna steevast in de top-tien. De Zwitser reed voor het Duitse Prüstel GP.

Het raceweekend op Mugello, waaruit naast de Moto3-wedstrijd ook de races van de Moto2 en de koningsklasse MotoGP bestaan, gaat door. Wel besloot Prüstel GP zondagochtend niet meer deel te nemen. Ook het voertuig van landgenoot en Moto2-coureur Thomas Lüthi bleef in de pitbox staan. De 34-jarige Lüthi zou zichzelf de laatste jaren als een mentor over Dupasquier hebben ontfermd.

Het aantal overleden coureurs in World Grand Prix, de verzamelnaam voor de drie hoogste motorklassen, is de laatste decennia relatief beperkt. In de laatste tien jaar stierven naast Dupasquier enkel MotoGP-racer Marco Simoncelli (2011) en Moto2-coureur Luis Salom (2016) in het harnas.