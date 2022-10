Moslims in Nederland helpen moslims, de financiële nood is hoog

Islamitische migranten sturen traditiegetrouw geld naar hun thuisland, om de minderbedeelden bij te staan. Steeds vaker wordt dat geld hier besteed, aan moslims die bijna ongezien in armoede leven. ‘Veel mensen ervaren een grote afstand tot de overheid.’

Zijn glimlach reikt van oor tot oor. ‘Ik heb weer hoop gekregen op een mooie toekomst’, zegt de 28-jarige Ahmad. Met een gift van het Nationaal Zakat Fonds kan de Syrische vluchteling een erkende online-opleiding bedrijfskunde volgen. Zo hoopt hij verder te komen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Ahmad is een jaar in Nederland en barst van de ambitie. Maar hij heeft geen cent te makken. De twintiger is een van de ongeveer 550 Nederlandse moslims die de afgelopen twee jaar door het Nationaal Zakat Fonds zijn geholpen. Het fonds verdeelt geld dat is gedoneerd door Nederlandse moslims die het ruimer hebben. Volgens ‘de derde zuil’ van de islam zijn moslims met een redelijk inkomen verplicht jaarlijks zo’n 2,5 procent van hun vermogen af te staan aan minderbedeelden: de zogenoemde zakat.

Zakat betekent iets als ‘groei’ of ‘zuivering’. Door anderen te laten groeien met een financiële bijdrage groeit de gever zelf ook, is de gedachte. Tot voor kort vloeiden de giften van Nederlandse migranten vrijwel geheel naar de landen van herkomst in de islamitische wereld. In navolging van onder meer Canada en Groot-Brittannië heeft Nederland sinds twee jaar een fonds waarmee moslims dit geld kunnen bestemmen voor behoeftige geloofsgenoten in het land waar ze wonen.

Mensensmokkelaar

In het asielzoekerscentrum in Dronten wacht Ahmad nog op de hem toegezegde woning in Rotterdam. Maanden nadat hij zijn verblijfsvergunning kreeg, ontving hij deze zomer zijn BSN-nummer waarmee hij aan het werk kon. Maar met het geld dat hij nu verdient in een distributiecentrum lukt het hem niet de schuld terug te betalen aan zijn familie in de omgeving van Damascus.

Een oom betaalde voor hem het leeuwendeel van de ongeveer 10 duizend euro aan de mensensmokkelaar die Ahmad hielp de oorlog in Syrië te ontvluchten en Europa te bereiken. En zo zit Ahmad, net als veel gevluchte landgenoten, met zogenoemde informele schulden: schulden aan familie of vrienden. Via een vriend hoorde Ahmad van het Nationaal Zakat Fonds. ‘Ik zei: wat? Geven die gewoon geld? Ik kon het eerst niet geloven.’

‘Ik wens je heel veel geluk toe met het verwezenlijken van je dromen’, zegt Nora el Abdouni, eveneens met een brede glimlach. De ervaren hulpverlener is hoofd van het team sociaal werk van het Nationaal Zakat Fonds – in 2015 werd zij verkozen tot sociaal werker van het jaar. Deze middag komt ze langs bij Ahmad om te horen hoe het met hem gaat.

Aandachtig luisterend zegt El Abdouni hoezeer ze zijn gedrevenheid bewondert. ‘Je begint met een 1-0-achterstand in Nederland, met schulden en zonder woning. En toch werk je en studeer je op volle snelheid.’

El Abdouni is, met initiatiefnemer Imad el Fadili, de drijvende kracht achter het Nationaal Zakat Fonds. Hun doel is helder: de armoede onder Nederlandse moslims bestrijden met zakat uit de Nederlandse moslimgemeenschap. Van de ongeveer 1 miljoen Nederlandse moslims zou ongeveer een op de vijf worstelen met financiële problemen.

Daarbij wil het fonds dat de hulpvragers zich gesterkt voelen als er geloofsgenoten uit hun eigen gemeenschap naast hen staan die hen onvoorwaardelijk steunen. En, indien nodig, verwijst het fonds ze door naar de reguliere hulpverlening.

De onzichtbaren

El Fadili, voorheen werkzaam als consultant in het bedrijfsleven, vertelt dat hij in 2017 in Maleisië onder de indruk raakte van de kracht van de islamitische filantropie. In Nederland zag hij hoeveel zakat van moslims nog naar het buitenland ging. ‘De focus van de volgende generaties migranten ligt meer op Nederland, maar er was nog geen infrastructuur’, vertelt El Fadili. ‘Die wilde ik aanleggen, om Nederlandse moslims de mogelijkheid te geven hun geld lokaal te bestemmen en hier het verschil te maken.’

Twee jaar geleden richtte El Fadili het Nationaal Zakat Fonds op, als onderdeel van het wereldwijde fonds. Er komt inmiddels bijna een miljoen euro per jaar binnen. Deze donderdag presenteert het fonds zijn eerste rapport over de opgedane ervaringen, op een congres met wethouders en vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties uit het hele land. De titel spreekt voor zich: De Onzichtbaren. Een verkenning naar armoede onder Nederlandse moslims.

Opvallend is dat het overgrote deel van de aanvragers bij het Zakat Fonds niet bekend is bij de reguliere instanties, maar zij durven blijkbaar wel, via familie of vrienden, dit fonds te benaderen. ‘Er is veel wantrouwen tegenover de overheid en de hulpverlening’, vertelt El Abdouni. ‘Veel mensen ervaren een grote afstand.’

Het sociaalwerk-team van het fonds, waarvoor zich tientallen vrijwilligers inzetten, legt contact met de aanvragers. Voordeel is dat die onder meer Syrisch, Turks, Arabisch, Berbers, Urdu of Bosnisch spreken; veel aanvragers spreken niet goed Nederlands. ‘Omdat zij als moslims hulp bieden aan medemoslims is de afstand bovendien kleiner dan tot een Nederlandse hulpverlener’, zegt El Abdouni. ‘Wij nemen de tijd om eerst goed naar de mensen te luisteren. Met medeleven en met vertrouwen.’

Vertrouwen spreekt ook uit de werkwijze van het fonds als een aanvrager een noodsituatie aankaart: gewoon vrij besteedbaar geld geven. Bij hoge nood, als bijvoorbeeld een huisuitzetting of energieafsluiting dreigt, kan het geld na een dag op de rekening staan. Hoeveel het Nationaal Zakat Fonds geeft, hangt van de situatie af, precieze bedragen noemt het fonds liever niet, om scheve ogen te voorkomen. ‘Zo’n gift geeft mensen weer hoop, ook omdat ze zich gesterkt voelen door ons vertrouwen.’

Vooraf moet de aanvrager wel zijn bankafschriften laten zien, en een schuldenoverzicht. De vrijwilligers kijken dan bijvoorbeeld of er sprake is van verslavingen of onverklaarbare overboekingen. ‘Wij screenen wel, maar we gaan uit van een positief mensbeeld’, beklemtoont El Abdouni. ‘We gaan er niet van uit dat mensen de boel belazeren. Dat werkt, merken wij, als je mensen radicaal en intens vertrouwt.’

Informele schulden

Aanvankelijk had de helft van de aanvragers een Marokkaanse achtergrond, de laatste maanden krijgt het fonds opvallend veel hulpvragen van Syrische Nederlanders. ‘Wij zien veel armoede onder deze groep’, zegt El Abdouni. Bijvoorbeeld omdat zij veel kosten maken bij de inrichting van het huis na gezinshereniging en omdat zij de weg in de Nederlandse samenleving niet kennen. ‘Wij zien soms kinderen op de grond slapen.’

In hun werk valt het de vrijwilligers bovendien op hoe groot het probleem is van informele schulden, bij Syrische Nederlanders, maar ook onder andere groepen. Bij sommige gezinnen staan er wekelijks ‘informele deurwaarders’ voor de deur, die zich dreigend kunnen opstellen als zij het geld komen opeisen. Informele schulden worden niet erkend in de formele schuldsanering of door bewindvoerders. Het maakt volgens El Abdouni de drempel naar de instanties nog hoger.

Door de druk van de informele schulden kunnen de formele schulden bovendien toenemen. ‘Tijdens het screenen zien wij bijvoorbeeld dat geld dat bedoeld is voor de huur en de energierekening wordt overgemaakt naar een bepaald persoon. Dat blijkt dan een informele schuldeiser te zijn.’

Imad el Fadili en Nora el Abdouni van het Zakat Fonds. Beeld Linelle Deunk

Ook de Syrische Nederlander Ahmad ervaart de schuld aan zijn oom als een zware last op zijn schouders, vertelt hij. En hij is zeker niet de enige Syrische vluchteling met dit probleem. ‘De druk is groot, dat voelen we allemaal.’ In het asielzoekerscentrum hoort hij medebewoners vaak moeilijke telefoongesprekken voeren met familie in het thuisland. ‘Die vragen: waar blijft ons geld? Daar denken ze dat je bakken met geld kunt verdienen op het moment dat je in Europa aankomt. Dat het anders is, geloven ze niet.’

Ahmad ziet ook hoe landgenoten zich in Nederland door werkgevers laten uitbuiten, die hun zo veertien uur op een dag laten werken tegen een schamel loon. ‘Ze doen alles om hun schulden aan hun familie zo snel mogelijk terug te betalen.’ Omdat hij als een van de weinigen in het asielzoekerscentrum goed Engels spreekt en handig is met computers, helpt hij zijn lotgenoten soms met bijvoorbeeld het openen van een rekening.

‘Je bent zelf al bijna een sociaal werker’, zegt El Abdouni tegen Ahmad bij het afscheid. ‘Laat me weten hoe het verdergaat, en of we je op een of andere manier kunnen steunen.’

Ze hoort vaak pittige verhalen. Die raken haar, zegt El Abdouni, en dan geeft het veel voldoening als ze met het fonds een situatie kan verbeteren. Vindt ze het niet oneerlijk dat als haar buurvrouw die niet islamitisch is straks in problemen komt, zij geen aanspraak kan maken op het fonds?

‘Ik begrijp deze vraag, we krijgen hem vaker’, zegt El Abdouni. ‘De kracht is dat het een fonds is voor en door Nederlandse moslims, dat verlaagt juist de drempel. Als het beter gaat met de Nederlandse moslims, gaat het beter met Nederland. Het is nog niet gebeurd, maar stel dat een Nederlander zonder het moslimgeloof echt nergens anders terecht kan, zullen wij wel bijspringen.’