Moslimorganisaties willen de naam Suikerfeest vervangen door ‘Eid al-Fitr’

Een bakker maakt zoetigheden voor het Suikerfeest, waarmee de afsluiting van de islamitische vastenmaand ramadan wordt gevierd. Het is een van de belangrijkste religieuze feestdagen van het jaar voor moslims. Beeld ANP

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), een samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien islamitische organisaties, gaat daarop aandringen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens CMO-voorzitter Muhsin Köktas dekt Suikerfeest niet de lading van het religieuze feest, dat afgelopen maandag werd gevierd en voor veel moslims een van de belangrijkste religieuze feestdagen van het jaar is.

‘Suiker of zoetigheden hebben eigenlijk helemaal niks te maken met de essentie van het feest’, zegt Köktas. ‘Het is een religieuze dag waarop moslims stilstaan bij het vasten. Het gaat om zelfevaluatie. De zoetigheden die worden geserveerd spelen maar een kleine rol.’ Hij vergelijkt het met het christelijke Pasen. ‘Dan zoekt en eet men eieren, maar we noemen het geen eierfeest.’

Feest van dankbaarheid

Binnen de moslimgemeenschap in Nederland is de Arabische benaming al langer gangbaar, maar de afgelopen jaren is de vraag naar het gebruik van de juiste term ook op andere plekken toegenomen, ziet Köktas. ‘Dat zien we op sociale media waar men met elkaar in discussie gaat. Veel mensen zijn heel bewust met religie bezig en willen graag daarvoor dezelfde erkenning als voor andere feestdagen.’

De Nederlandse term suikerfeest zou een letterlijke vertaling zijn van het Turkse Seker Bayrami. Het is onduidelijk hoe die Turkse term is ontstaan. Een theorie is dat het een verkeerde vertaling zou zijn van Şükür Bayrami, wat letterlijk ‘feest van de dankbaarheid’ betekent. Een andere theorie is dat de naam aan het feest is gegeven omdat er op de feestdag onder meer zoetigheden op tafel komen. In Turkije wordt Seker Bayrami overigens nauwelijks meer gebruikt, de gangbare benaming is daar Ramazan Bayrami, wat letterlijk Ramadanfeest betekent.

Ramadanfeest dekt de lading goed, denkt Köktas, al vindt hij de Arabische naam Eid al-Fitr nog beter. Letterlijk betekent dat ‘het feest van het verbreken van het vasten’. Ook de afkorting Fitr wordt gebruikt en zou een goed alternatief zijn.

Even wennen

Ondanks het aandringen van het CMO is het onwaarschijnlijk dat de term Suikerfeest snel uit de Nederlandse taal zal verdwijnen, denkt voorzitter Köktas. De naam is inmiddels ingeburgerd en staat ook als zodanig in de Van Dale. Ook deze krant schrijft nog vaak Suikerfeest. ‘Het is daarom ook geen harde eis, we begrijpen dat het tijd kost om te wennen aan nieuwe woorden.’

Maar Köktas ziet wel dat de officiële term aan terrein wint. ‘De minister van Sociale Zaken gebruikte bij een toespraak al Eid al-Fitr waarna ze uitlegde dat het zoveel als Suikerfeest betekent, dat is een mooi voorbeeld.’ Religieuze organisaties overleggen geregeld met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Köktas zal het onderwerp bij de volgende bespreking, op 15 juni, op de agenda zetten.