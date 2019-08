Moskouse justitie wil ouders van kindje uit ouderlijke macht zetten na deelname aan betogingen

Demonstranten raken slaags met de politie tijdens de protesten in Moskou op 27 juli. Beeld AP

De vader van het kind, Dmitri Prokazov, vertelde dat rechercheurs maandagavond huiszoeking bij hem hadden gedaan in verband met de zaak. Prokazov en zijn vrouw worden ervan beschuldigd dat zij ‘hun bevoegdheden als ouders hebben misbruikt ten nadele van de rechten van hun kind’. Dat zouden ze hebben gedaan door hem op 27 juli mee te nemen naar de betoging tegen het uitsluiten van een reeks oppositiekandidaten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Moskou. De kandidaten werden van de kieslijst geschrapt omdat ze onvoldoende geldige handtekeningen zouden hebben ingediend.

Uit protest daartegen zijn tienduizenden aanhangers van de oppositie twee achtereenvolgende weekeinden de straat opgegaan. Volgens de Moskouse justitie zouden de ouders van de baby hun kind in handen hebben gegeven van een activist, die daardoor door een politiekordon kon komen. Maar volgens Prokazov is dat onzin. ‘Wij zijn volstrekt onschuldig. We hebben niet aan de rellen meegedaan en hebben ons kind nooit in gevaar gebracht of alleen gelaten’, zei hij tegenover Radio Free Europa/Radio Liberty. Bovendien was de man die hun kind even droeg een neef van zijn vrouw.

Dmitri Prokazov (in het midden) en Sergej Fomin maken een selfie tijdens de demonstratie in Moskou. Beeld Facebook / Radio Free Europe

Spoorloos

Volgens de Russische autoriteiten gaat het om Sergej Fomin, een vrijwilliger van de organisatie van Ljoebov Sobol, een van de oppositiekandidaten die niet aan de verkiezingen mogen meedoen. Fomin, die nu wordt gezocht wegens ‘deelname aan massale ongeregeldheden’, is spoorloos. Vermoedelijk is hij het land uit gevlucht.

De Moskouse ombudsman voor kinderen, Jevgeni Boenimovitsj, had kritiek op de poging van de autoriteiten de ouders uit de ouderlijke macht te zetten. Volgens hem gaat die maatregel veel te ver en komt het erop neer dat het kind wordt ingezet om de ouders om politieke redenen te chanteren.

De autoriteiten lijken vastbesloten een einde te maken aan de golf van protesten door zware aanklachten in te dienen tegen een aantal betogers. Zo wordt een van hen, de 21-jarige Samariddin Radzjabov, beschuldigd van geweld tegen de politie, hoewel hij slechts met een plastic fles zou hebben gegooid. Een andere betoger, Sergej Abanitsjev, wordt ook van geweld beticht en wel wegens het gooien van een (lege) papieren beker van Burger King. Weer anderen hangt een aanklacht wegens het organiseren van de rellen boven het hoofd, omdat ze andere demonstranten de weg zouden hebben gewezen. Op het organiseren van niet toegestane betogingen staat een maximumstraf van 15 jaar.