Moskou weer aangevallen met drones, Zelensky lijkt te bevestigen dat Oekraïne erachter zit

Moskovieten voor een kantoorgebouw in Moskou dat dinsdag geraakt werd door een drone, vermoedelijk gelanceerd door Oekraïne. De gevel werd beschadigd, ruiten sneuvelden. Beeld Yuri Kochetkov / ANP / EPA

De Russische hoofdstad is in de afgelopen drie maanden al op zeker vijf dagen getroffen door aanvallen met drones. Daarbij is schade toegebracht op minstens zeventien locaties. Moskou ligt hemelsbreed bijna 500 kilometer van de dichtstbijzijnde grens met Oekraïne.

De grootste aanval was op 30 mei, toen lokale media melding maakten van dertig drones op dertien locaties. Volgens het Russische ministerie van Defensie waren het er slechts acht. Zeker is dat drie drones doelen troffen in het centrum van de stad. De rest werd onderschept of explodeerde zonder iets te raken.

Bij een aanval werd zelfs het Kremlin (licht) beschadigd. Begin mei werden zeker twee drones neergehaald boven de zetel van de Russische regering. Een daarvan zou onderweg zijn geweest naar de residentie van president Poetin. Die was volgens het Kremlin niet thuis. Ook Poetins landgoed in Novo-Ogariovo werd volgens de Oekraïense krant Oekraïnska Pravda eind mei bestookt.

Behalve aan het front wordt Rusland dus ook in eigen land aangevallen. Toren 1, een prestigieus gebouw van staal en glas in het Moskouse zakencentrum, werd afgelopen zondag en in de nacht van maandag op dinsdag zelfs twee keer geraakt. 150 vierkante meter glas raakte daarbij beschadigd, volgens het stadsbestuur. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De regering in Kyiv geeft doorgaans geen commentaar op de aanvallen. Voor Rusland is het duidelijk dat Oekraïne erachter zit, overigens zonder bewijs te leveren. Wel dreigt Rusland herhaaldelijk met vergeldingen, bijvoorbeeld nadat op 24 juli een gebouw op een militair complex in Moskou geraakt werd. Daar zou een kantoor zitten van de Russische geheime dienst GROe.

Tot op heden hield Oekraïne zich meestal stil over de aanvallen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde wel na de aanvallen van afgelopen weekend en begin deze week. Hij zei in een videoboodschap dat ‘de oorlog terugkomt naar Rusland’, zonder expliciet toe te geven dat de drones zijn afgevuurd door zijn strijdkrachten. Hij noemde de aanvallen ‘onvermijdelijk en rechtvaardig’. Na de aanval zondag sloot Moskou korte tijd de internationale luchthaven Vnoekovo, op 28 kilometer ten zuiden van de stad. Dat deed het op 4 juli ook, toen werd een drone boven het vliegveld neergehaald.

Het is niet zeker dat de drones de beoogde doelen raakten. De schade aan sommige gebouwen, zoals die aan Toren 1 van het IQ-complex, zou zijn veroorzaakt doordat Rusland de onbemande vliegtuigen wist neer te halen, waarna ze in een gebouw stortten, aldus het stadsbestuur van Moskou.