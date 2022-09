Moskou viert feest, terwijl een enkeling naar de stembus gaat en de Russische troepen ‘hergroeperen’

Het Rode Plein in Moskou tijdens de viering van de 875ste verjaardag van de Russische hoofdstad. Beeld REUTERS

De inwoners van Moskou konden zich zaterdagavond vergapen aan een van de grootste en duurste vuurwerkshows van de afgelopen jaren. Hele volksmassa’s drommen dit weekend samen op pleinen en in parken om de 875ste verjaardag van de Russische hoofdstad te vieren. President Poetin opende met een druk op de knop een nieuw reuzenrad, dat het hoogste in Europa heet te zijn, maar door technische problemen werd de feestelijke ingebruikname al snel uitgesteld.

Dat alles valt samen met de dramatische ontwikkelingen aan het front in Oekraïne. De overhaaste aftocht van de Russische troepen in de provincie Charkiv wordt in de officiële communiqués afgedaan als een ‘hergroepering’. De realiteit sijpelt mondjesmaat door in de Russische media en lijkt de meeste feestende Moskovieten te ontgaan.

De vuurwerkshow achter de Basiliuskathedraal in Moskou. Beeld REUTERS

‘De autoriteiten in Moskou doen er alles aan om te voorkomen dat de mensen zien dat we zo’n catastrofale situatie doormaken’, zegt Aleksandr Zamjatin, zelf raadslid en coördinator van rond de 120 onafhankelijke en kritische kandidaten voor de Moskouse deelraden. ‘Er is hier weinig propaganda te zien op straat, ze doen hun best de Moskovieten daarmee niet te belasten. Alles is goed, is de boodschap, er zijn parken en festivals. En verkiezingen.’

Deelraadsverkiezingen

Sinds vrijdag kunnen de Moskouse kiezers hun stem uitbrengen in de eerste deelraadsverkiezingen sinds 2017. De lauwe verkiezingscampagne is in Moskou haast onopgemerkt voorbijgegaan. Pas in de laatste week verschenen er folders in de brievenbussen en op informatieborden in de portieken. Blijkens peilingen weten veel mensen niet eens dat ze deze dagen naar de stembus mogen. De animo is traditioneel gering, in 2017 was de opkomst ongeveer 15 procent.

Festiviteiten tijdens de 875ste verjaardag van Moskou. Beeld ANP / EPA

Er zijn ruim 1.400 zetels te vergeven. Maar hoewel in de deelraadsverkiezingen gewoonlijk lokale problemen centraal staan, bieden ze ook een zeldzame mogelijkheid kritiek te uiten op de politiek van het Kremlin. Anderszins is dat nauwelijks nog mogelijk. Straatprotesten zijn de kop ingedrukt en iedereen die openlijk kritiek uit op het Russische optreden in Oekraïne, loopt het risico op strafvervolging wegens het ‘discrediteren’ van het Russische leger of het verspreiden van ‘nepnieuws’.

Oppositiepartij Jabloko voerde daarom in Moskou campagne onder de niet mis te verstane leuze ‘Voor vrede en vrijheid’. Sommige kandidaten van de partij betogen dat het in de huidige situatie onmogelijk is de strijd in Oekraïne en alles daaromheen te negeren en in plaats daarvan enkel te praten over lokale problemen.

‘De oppositie is verdeeld’, zegt Zamjatin, zelf uitgesloten van deelname aan de verkiezingen wegens het delen van een Facebookbericht in 2020. Dat bericht kwam van de inmiddels tot ‘extremistisch’ verklaarde organisatie van oppositieleider Aleksej Navalny. ‘Sommigen zijn van mening dat verkiezingen in tijden van oorlog zinloos zijn. Maar verkiezingen zijn nu de enige politieke activiteit waarmee mensen uiting kunnen geven aan hun verzet tegen deze dictatuur. Dat is moeilijk, dit zijn heel ongewone verkiezingen, vanwege de sfeer en het kleine aantal kandidaten. Maar er zijn toch behoorlijk veel mensen overgebleven die de durf hebben gevonden zich kandidaat te stellen’.

Zittende macht

Zoals Denis Zjeleznjakov, een jonge docent maatschappijleer en kandidaat in de wijk Zjoezjino. ‘Ik voelde dat ik iets moet doen, ik ben altijd tegen passiviteit geweest. Ik heb veel vrienden die zeggen: waarom doe je dit, het is gevaarlijk. Ja, het is gevaarlijk, maar het is ook onze verantwoordelijkheid.’ Zjeleznjakov is aan van de honderden onafhankelijke kandidaten die het in Moskou opnemen tegen de kandidaten van de zittende macht, die soms openlijk deelnemen onder de vlag van de Kremlinpartij Verenigd Rusland, maar vaker de indruk wekken zelfstandig te opereren.

Traditioneel kent Verenigd Rusland een geringe populariteit in de hoofdstad. ‘In de districten waar ik eerder woonde, was het zelfs uitgesloten dat een kandidaat van de zittende macht wint’, zegt Zjeleznjakov. ‘Dat biedt de mogelijkheid aan de basis verandering teweeg te brengen. Wij willen de politieke situatie in Rusland veranderen, te beginnen in de wijken, dan in de stad en zo verder.’

De strijd om de raadszetels neemt soms bizarre vormen aan. Zamjatin laat een kleurige folder zien die als twee druppels water lijkt op die van de onafhankelijke kandidaten in zijn wijk. Maar het gaat soms nog verder, met kandidaten die dezelfde voor- en achternaam hebben als hun rivalen en soms zelfs uiterlijk een opvallende gelijkenis vertonen. Alles om de kiezers zand in de ogen te strooien. Dat lijkt gerommel in de marge, want de kandidaten van de oppositie zien het grootste gevaar in manipulaties met elektronisch uitgebrachte stemmen. Dat percentage is al veel groter dan in voorgaande jaren.

Toch moet dat de kritisch gestemde kiezers er vooral niet van weerhouden hun stem uit te brengen, zegt Jabloko-gemeenteraadslid Maksim Kroeglov op een boekpresentatie in Moskou. ‘Want zelfs al zijn er veel vervalsingen, dan nog krijgen de machthebbers wel het werkelijke plaatje te zien. Ze zullen weten hoe de mensen in werkelijkheid hebben gestemd. We kunnen de autoriteiten een signaal geven dat een groot deel van de Moskovieten en de Russen hun politiek niet deelt. Dat hangt van ons af.’