Moskou stelt vaccinatie verplicht voor ambtenaren en voor wie werkt in onderwijs, horeca of cultuur

Moskovieten staan in de rij voor een Spoetnikvaccin in het GUM-winkelcentrum. Omdat de vaccinatiebereidheid in de stad laag is, heeft burgemeester Sobjanin nu een vaccinatieverplichting ingesteld voor onder anderen ambtenaren. Beeld AP

Vaccinatie is ‘een persoonlijke kwestie, maar alleen zolang je thuiszit of op de datsja’, schrijft Moskous burgemeester Sergej Sobjanin in een verklaring. Mensen die zonder vaccinatie de deur uit gaan, zijn volgens Sobjanin ‘medeplichtig’ aan de verspreiding van het virus.

De verplichte vaccinatie geldt per direct in Moskou en in de provincie waarin de hoofdstad ligt. Werkgevers moeten zorgen dat 60 procent van hun werknemers een eerste prik heeft gehaald voor 15 juli. Een maand later moeten die werknemers hun tweede prik hebben gehad. Alleen wie een medische reden heeft mag de vaccinatie overslaan.

Met de verplichtstelling erkennen de Russische autoriteiten dat het eigen vaccinatieprogramma is mislukt. Ondanks de beschikbaarheid van het vaccin Spoetnik-V, dat volgens een studie in The Lancet 92 procent van de gevaccineerden beschermt, heeft slechts 12 procent van de bevolking zich laten inenten. Verlotingen in priklokalen – Moskovieten kunnen onder meer een appartement winnen – helpen nauwelijks om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Wantrouwen

Tweederde van de bevolking wil zich niet laten vaccineren, blijkt uit opiniepeilingen. Russen wantrouwen zowel Spoetnik-V als de twee andere beschikbare Russische vaccins. Dat komt voort uit achterdocht jegens de autoriteiten, maar deels ook omdat men simpelweg niet bang is voor het virus. De officiële statistieken suggereren dat covid-19 veel minder dodelijk is dan de virusaandoening werkelijk is: de autoriteiten spreken van 127 duizend doden sinds het begin van de pandemie, maar de oversterfte staat op ruim 425 duizend.

Ondertussen zwelt er alweer een nieuwe coronagolf aan. Moskou meldde dinsdag 14 duizend nieuwe gevallen, een stijging van 50 procent vergeleken met een week geleden. Ambtenaren en werknemers van staatsbedrijven hebben een week vrij gekregen en de food courts in winkelcentra zijn gesloten. Cafés en restaurants mogen wel openblijven tot 23.00 uur, geheel in lijn met het Russische beleid om de economie te beschermen tijdens de pandemie.

Weigeraars

Het is nog niet bekend wat de consequenties zijn voor degenen die het vaccin blijven weigeren ondanks de ingestelde verplichting. Volgens Moskouse media is de gemeente van plan werkgevers bij wet verantwoordelijk te maken voor vaccinatie van hun werknemers. Dat zou betekenen dat ze werknemers moeten ontslaan als die zich niet inenten.

Vaccins zijn er genoeg. President Poetin zei zaterdag dat de huidige productie voldoende is om de hele Russische bevolking te vaccineren. Hij zei zich te realiseren dat Russen niet in de rij staan voor een prik. ‘De kwestie is, zoals zo vaak – het is een typisch fenomeen hier – dat mensen terughoudend zijn met zulke procedures.’

Poetin liet de impopulaire aankondiging van de nieuwe verplichting over aan Sobjanin, de burgemeester die door de president naar voren geschoven is als het gezicht van het Russische anti-coronabeleid. Poetin was woensdag het land uit voor de top met de Amerikaanse president Biden.