‘Moskou probeert Oekraïense kroongetuige MH17 naar Rusland te krijgen’

Onderdeel van de Buk-raket die in 2014 vlucht MH17 neerhaalde. Beeld ANP

Het gaat om Vladimir Tsemach, een voormalige commandant van de pro-Russische separatisten, die in Kiev gevangen zit. Ruslands poging om zijn uitlevering te bewerkstelligen is opmerkelijk: Tsemach is Oekraïens staatsburger. Voorkomen dat hij over MH17 getuigt in een Nederlandse rechtbank lijkt het enige motief voor het Kremlin om hem naar Rusland te halen.

Tsemach was in juli 2015 commandant van een luchtverdedigingseenheid in de stad Snizjne, vlak bij de plaats vanwaar destijds de Buk-raket werd afgevuurd die vlucht MH17 neerhaalde. In een interview met een Russische kozakkenvereniging vertelde hij dat hij heeft geholpen om de Buk-installatie te verbergen.

De Oekraïense geheime dienst ontvoerde Tsemach eind juni in een gewaagde operatie uit separatistengebied. Commando’s overmeesterden hem bij zijn woning in Snizjne en smokkelden hem in een rolstoel de frontlijn over door bij een controlepost te doen alsof Tsemach verlamd was.

Gevangenenruil

Sindsdien zit Tsemach in Kiev in voorarrest op beschuldiging van ‘het vormen van een terroristische groepering of een terroristische organisatie’. Dat is de standaardbeschuldiging in Oekraïne tegen mensen die aan de kant van de pro-Russische separatisten hebben meegevochten. De risicovolle operatie van de geheime dienst wijst erop dat zijn arrestatie vooral verband houdt met MH17. Een gevaar vormde Tsemach niet meer voor het Oekraïense leger: mensen in zijn buurt zeggen dat Tsemach dagelijks aan de wodka zat.

Vladimir Tsemach zou hebben toegegeven dat hij de Buk-installatie die vlucht MH17 neerhaalde heeft verborgen.

Rusland zou de uitlevering van Tsemach onderdeel hebben gemaakt van een omvangrijke gevangenenruil. Oekraïne en Rusland zouden elk 33 gevangenen uitwisselen, maar de ruil werd vrijdag uitgesteld. De Oekraïense procureur-generaal zei vrijdagnacht op Facebook dat de gevangenen al in het vliegtuig naar Kiev zaten, maar president Zelensky ontkende die informatie later en zei dat de onderhandelingen nog niet rond zijn. Volgens bronnen van The Insider, Nayyem en Tzensor voegde Rusland op het laatste moment Tsemach toe aan zijn verzoekenlijst.

De bronnen zeggen dat Zelensky bereid is om dat verzoek in te willigen. De nieuwe Oekraïense president heeft er groot belang bij dat de ruil doorgaat. De vrijlating van Oekraïense gevangenen, onder wie regisseur Oleg Sentsov en 24 zeelieden zou een eerste stap zijn richting deëscalatie van de oorlog in Oost-Oekraïne. Zelensky’s voorganger Porosjenko kwam in 5 jaar niet tot een gevangenenruil.