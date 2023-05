Moskou bevriest bankrekeningen Finse ambassade: ‘Doelbewuste pestactie’

Op 4 april 2023 trad Finland officieel toe tot de Navo. Beeld Vlad Karkov / via Getty Images

Door het bevriezen van de rekeningen van de Finse ambassade in Moskou en die van het consulaat in St.-Petersburg moet de diplomatieke staf de rekeningen voor bijvoorbeeld huur en elektriciteit nu contant betalen. Dat is niet onmogelijk, maar wel vervelend.

De rekeningen werden eind april bevroren. Een verzoek om een officiële verklaring bleef tot dusver onbeantwoord. Volgens de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto gaat het om een doelbewuste pestactie die in strijd is met het Verdrag van Wenen, waarin de rechten van diplomatieke posten en hun medewerkers zijn vastgelegd. ‘Dit kan niet door banken worden opgelost’, aldus de minister.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

Navo-toetreding

Volgens Haavisto hebben enkele andere Europese posten in Rusland ook problemen met hun bankrekeningen. Omgekeerd hebben Russische vertegenwoordigingen in Europa volgens hem last van EU-sancties op het terrein van het betalingsverkeer, die na de Russische invasie werden ingevoerd.

De relatie tussen Rusland en Finland is flink verslechterd sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. In april voegden de Finnen zich bij de Navo, tot grote tegenzin van Moskou. De twee landen delen een grens van 1.340 kilometer. Ook bouwt Finland aan een drie meter hoog hek langs delen van de grens.

Eerder al sloot Finland de grens voor Russische toeristen. Na de Navo-toetreding kondigde Rusland tegenmaatregelen aan, zoals de stationering van troepen nabij de grens. Moskou dreigde ook met niet-militaire vergeldingsacties.

Wraakactie

Het bevriezen van de diplomatieke bankrekeningen kan ook een vergelding zijn voor een actie tegen het Russische consulaat op de Finse eilandengroep Åland. In april werd een bierfles tegen een raam van het consulaat gegooid. Ook werd de brievenbus losgehaald. De politie onderzoekt de zaak.

De Finse ambassade in Moskou was in december het doelwit van een aanval. Een stuk of tien mannen met half bedekte gezichten gooiden toen voorhamers over het hek. Er was op dat moment geen ambassadepersoneel buiten. Een filmpje van de aanval werd op berichtenapp Telegram gezet.

Volgens het bijgevoegde bericht ging het om een wraakactie voor provocaties tegen Russische diplomatieke doelen in Finland. Zo zouden stenen en verkeersborden op het terrein van Russische diplomatieke posten zijn gegooid. Onduidelijk is waar en wanneer deze aanvallen zouden hebben plaatsgevonden.

Voorheen goede buren

Voor de Oekraïne-oorlog zagen Rusland en Finland elkaar als goede buren, ondanks de ideologische verschillen en het beladen verleden. De Sovjet-republiek annexeerde in 1944 eentiende deel van Finland. In de decennia daarna, tijdens de Koude Oorlog, hadden de Russen tegen de wil van de Finnen veel invloed op de Finse politiek.

Na de val van de Sovjet-Unie wendden de Finnen zich alsnog tot het Westen. Het land werd lid van de EU en deed mee aan de euro. Sinds de Russische inval in Oekraïne denken meer Finnen negatief over Rusland. Uit een opinieonderzoek in opdracht van het Finse ministerie bleek dat de Finnen in Rusland ook minder populair zijn geworden.