Moskou beschuldigt Oekraïense ‘saboteurs’ van aanval op Russische grensregio Belgorod

De aanval, die werd opgeëist door twee gewapende Russische groepen die actief zijn in Oekraïne, bracht Moskou in grote verlegenheid. President Vladimir Poetin werd direct ingelicht over de gevechten, een van de grootste op Russisch grondgebied sinds de invasie van Oekraïne.

Op diverse, nog ongeverifieerde video’s, was onder andere te zien hoe pantserwagens een Russische grenspost aanvielen. Ook scheerden Russische gevechts-en transporthelikopters laag over de grond en was er zwaar militair materieel te zien op wegen. Op sociale media waren er berichten over aanvallen van strijders op dorpjes in het grensgebied. Volgens de gouverneur van de regio Belgorod werd personeel van de grenspolitie, de inlichtingendienst FSB en de presidentiële garde opgetrommeld om de aanvallen af te slaan.

Volgens gouverneur Vjatsjeslav Gladkov raakten zes personen gewond bij de strijd en werden diverse gebouwen in brand gestoken. Gladkov zei dat een ‘Oekraïense ‘sabotagegroep’ Graivoron was binnengedrongen. Kyiv haastte zich echter, net als eerder bij luchtaanvallen op de hoofdstad Belgorod, om iedere betrokkenheid te ontkennen.

‘Oekraïne volgt de gebeurtenissen in Belgorod met belangstelling maar het heeft er niets mee te maken’, twitterde Mychajlo Poldoljak, een adviseur van president Volodymyr Zelensky. Podoljak stelde, net als de Oekraïense militaire spionagedienst, dat gewapende Russen die vanuit Oekraïne opereren verantwoordelijk waren voor de gevechten.

Oprukken

Volgens een woordvoerder van de Oekraïense inlichtingendienst waren het Russische Vrijwillgerskorps (VDK) en het Vrijheid van Rusland Legioen de operatie begonnen om een ‘veiligheidszone’in het grensgebied te creëren. Deze zone moest voorkomen dat Oekraïne vanuit Rusland werd aangevallen. Het legioen claimde in een tweet dat het grendorp Kozinka was ingenomen. Ook zou het verder oprukken.

‘Rusland zal vrij zijn’, aldus de militie die stelt Poetin ten val te willen brengen. ‘Onze strijders zijn weer terug in Rusland’, liet het extreem-rechtse Russische Vrijwilligerskorps weten. Dit was een verwijzing naar een soortgelijke aanval in maart bij de zuidwestelijke stad Brjansk. Die operatie was echter minder omvangrijk dan de aanval in Belgorod.

Het ultranationalistische korps claimde toen onder andere twee Russische pantserwagens in een hinderlaag te hebben gelokt. Ook toen deed Moskou, dat met de aanval in de maag zat, alle moeite om de schuld af te schuiven op Oekraïne door te beweren dat een ‘sabotage-eenheid’ Rusland was binnengedrongen. Deze aanval schrikte Rusland op maar kon toen snel in de kiem worden gesmoord.

Grotere aanvallen

De operatie in Belgorod laat echter zien dat beide groepen, die sinds kort met elkaar samenwerken, in staat zijn om grotere aanvallen op touw te zetten. De grensregio Belgorod was tot nu toe vooral het toneel van luchtaanvallen. De gelijknamige hoofdstad, gelegen op zo’n vijftig kilometer van de Oekraïense grens, is een belangrijk militair knooppunt.

Het wordt onder andere gebruikt door het leger om de Russische militaire operaties in Oekraïne te ondersteunen. Al kort na de invasie vorig jaar werd Belgorod opgeschrikt door een helikopteraanval op een benzinedepot. Kyiv ontkende toen direct dat het verantwoordelijk was voor de aanval. Oekraïne zou ook achter een serie drone-aanvallen zitten diep in Rusland, onder andere op twee luchtmachtbases voor zware langeafstandsbommenwerpers.