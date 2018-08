Moskee-organisatie Milli Görüs stuurde Turks-Nederlandse jongeren naar radicale imam in Turkije

Niet alleen wil de Turkse regering weekendscholen oprichten in Nederland om de Turkse godsdienst en geschiedenis over te brengen; omgekeerd zijn Turks-Nederlandse jongeren naar Turkije gereisd voor radicaal-islamitisch onderwijs.

Dat meldt NRC zaterdag. Volgens de krant heeft de moskee-organisatie Milli Görüs de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren meegenomen naar Turkije om hen te laten onderwijzen door een radicale imam. Het gaat om de prediker Nureddin Yildiz, die de gewapende jihad in Syrië steunt en geweld tegen vrouwen legitimeert. Sinds 2013 zijn volgens NRC ‘diverse’ reizen georganiseerd naar het Turkse onderwijscentrum van Yildiz.

Milli Görüs-woordvoerder Yusuf Altuntas zegt desgevraagd dat dit twee keer is gebeurd, in 2013 en 2014, en daarna niet meer ‘juist omdat Yildiz omstreden is’. Altuntas zegt dat zijn organisatie uitzoekt of ze NRC kan aanklagen omdat de krant de afgelopen week twee keer artikelen publiceerde waarin Milli Görüs negatief in het nieuws kwam zonder dat er wederhoor werd gepleegd.

Milli Görüs is een sociaal-religieuze moskee-beweging die zich zegt te richten op de integratie en emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland circa 50 aangesloten organisaties, waaronder de Jongeren- en Vrouwenfederatie, en telt 15 duizend aanhangers. De beweging, die vroeger bekendstond als sterk anti-westers, heeft volgens onderzoeken haar doel inmiddels bijgesteld en zou nu ijveren voor het integreren van de islam in de Nederlandse democratische samenleving.

Volgens NRC verspreiden jongerenverenigingen van Milli Görüs in Nederland, onder meer in Den Haag, Schiedam, Rotterdam en Deventer, citaten en vertalen ze lezingen van de omstreden imam Yildiz. Woordvoerder Altuntas ontkent dat.

'Ongemakkelijk gevoel'

Premier Rutte zei afgelopen vrijdag dat het Nederlandse kabinet Turkije zal aanspreken op het plan om in Nederland weekendscholen op te richten. Het kabinet krijgt daar volgens hem ‘een ongemakkelijk gevoel’ van. Nederland zal volgens de premier ‘ingrijpen als er signalen zijn dat er dingen gebeuren die niet kunnen’ – hij vreest dat weekendscholen de integratie van Turkse Nederlanders kan hinderen, terwijl het volgens hem belangrijk is dat Turkse Nederlanders in de Nederlandse samenleving actief meedoen.

Nederlandse Kamerleden spraken vorige week al hun zorgen uit. De Nederlandse overheid vreest dat Turkije met de weekendscholen greep probeert te houden op Turkse Nederlanders.