Mortuariummanager Harvard Universiteit aangeklaagd voor handel in lichaamsdelen

Soms kiezen mensen ervoor om hun lichaam na overlijden te doneren aan de wetenschap, bijvoorbeeld aan de medische faculteit van Harvard. Dit geeft geneeskundestudenten de kans om lichaamsdelen te bestuderen en ontleden. Maar donateurs hadden waarschijnlijk niet voor ogen dat hun stoffelijk overschot op de zwarte markt zou worden verhandeld.

De in mei ontslagen Cedric Lodge maakte naar verluidt jarenlang misbruik van zijn positie op Harvard. Volgens de aanklager nam hij ‘hoofden, hersenen, huid, botten en andere resten’ van gedoneerde lichamen mee naar huis. Samen met zijn vrouw Denise verkocht hij de lichaamsdelen vervolgens online en stuurde ze naar klanten - soms gewoon per post.

Ook zou Lodge potentiële kopers het mortuarium van de medische faculteit in Boston hebben binnengelaten ‘om de lijken te bestuderen en te kiezen wat ze wilden aanschaffen’.

‘Hoofd nummer 7’, zo luidt het kenmerk van een lugubere Paypal-betaling van 1.000 dollar waarnaar wordt verwezen in de aanklacht. In vier jaar tijd deed een van de klanten, Joshua Taylor uit Pennsylvania, 39 aankopen bij Lodge’s echtgenote Denise. Taylor zou in totaal voor 37 duizend dollar, omgerekend bijna 34 duizend euro, aan lichaamsdelen hebben gekocht.

Leer van menselijke huid

Een andere verdachte, Katrina MacLean uit Massachusetts, zou de lichaamsdelen die ze via het echtpaar Lodge verkreeg, hebben doorverkocht in haar winkel Kat’s Creepy Creations. Daar verkocht ze mensenhuid aan een man die daar leer van wilde maken. MacLean zelf maakte op horror geïnspireerde poppen, maar het is niet duidelijk of ze daar lichaamsdelen voor ook heeft gebruikt.

De illegale handel vond volgens de aanklacht plaats van 2018 tot begin 2023. De vier verdachten zijn aangeklaagd voor ‘samenzwering’ en ‘transport van gestolen goederen tussen staten’. Als de federale rechtbank de verdachten schuldig acht, kunnen ze een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar krijgen.

Het hoofd van de medische faculteit van Harvard, George Daley, reageerde woensdag geschokt en heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van donoren. De universiteit zorgt er normaal gesproken voor dat de stoffelijke overschotten na afloop van de practica worden gecremeerd, waarna de as bij de nabestaanden terechtkomt of op de campus wordt begraven.