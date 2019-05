Morrend scharen VVD-senatoren zich weer achter Jorritsma

De VVD-fractievoorzitter erkende na afloop van de bijeenkomst in een hotel in Bunnik dat de sfeer ‘stevig’ was geweest. Toch ziet de hele fractie het afgedwongen vertrek van Duthler volgens haar nu als een beslissing die ‘onontkoombaar’ was. Duthler heeft inmiddels haar lidmaatschap opgezegd en gaat de komende weken nog even als zelfstandig senator verder.

De ex-VVD’er was in opspraak geraakt, omdat ze politieke invloed zou hebben aangewend voor zakelijke belangen. Zo werkte Duthler mee aan privacywetgeving, terwijl ze ook betrokken is bij bedrijven die adviezen geven op privacygebied. Volgens het maandblad Quote zou ze bovendien ‘schimmig’ opereren met haar bv’s.

Maat vol

Voor Jorritsma was de maat vol toen Duthler eind april na een verloren kort geding tegen de journalisten toch weer in hoger beroep wilde gaan. ‘Het beeld werd alleen maar schadelijker,’ aldus de fractievoorzitter. Ook de partijtop onder leiding van premier Mark Rutte steunde het besluit om Duthler te vragen haar zetel op te geven. Toen de juriste, die twaalf jaar voor de VVD in de senaat zat, dat weigerde, dreigde Jorritsma haar te royeren. Ze had daarbij rugdekking van partijvoorzitter Christianne van de Wal.

Duthler meent nog steeds dat ze het volste recht had om in hoger beroep te gaan tegen het oordeel van de rechter dat de journalisten van Quote niks te verwijten viel bij hun berichtgeving. Volgens de ex-VVD’er heeft de partijtop dat ‘voorlopig oordeel’ ten onrechte aangegrepen om ‘een finaal politiek oordeel’ over haar te vellen. ‘Daar is niets rechtsstatelijks aan’, aldus Duthler.

Het AD meldde dinsdag dat er ruzie binnen de fractie was ontstaan over het solistische optreden van Jorritsma. Duthler zou uit de fractie zijn gezet zonder dat de andere senatoren iets werd gevraagd. Jorritsma zelf bestrijdt dat. De fractie zou wel degelijk op voorhand zijn ingelicht over het besluit.

Wrevel

Volgens Duthler hebben voormalige VVD-collega’s haar wel degelijk laten weten dat ze het besluit van Jorritsma ‘onrechtmatig’ vonden. ‘Ze nodigden me ook uit voor het gesprek vandaag, maar ik ben geen lid meer. Dus dat is niet meer aan de orde.’

Op de achtergrond speelt al langer wrevel over het dominante leiderschap van Jorritsma. Vooral tussen vertrekkend Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Jorritsma botert het niet. De fractievoorzitter zou tijdens een vergadering een denigrerende opmerking hebben gemaakt over Broekers-Knol: ‘Ach, dat mens ook altijd..’ Ondanks een lobby van enkele partijprominenten komt de Kamervoorzitter niet opnieuw op de lijst. Jorritsma zou zich ook niet voor haar hebben ingezet.

Net als Broekers-Knol zijn veel zittende VVD-senatoren op weg naar de uitgang; het merendeel van de huidige fractie keer niet meer terug. Door het afsplitsen van Duthler heeft de coalitie geen meerderheid meer in de senaat, maar ook dat zal waarschijnlijk weinig consequenties hebben. De huidige Eerste Kamer komt nog maar drie keer bij elkaar. In de nieuwe senaat zal Jorritsma opnieuw VVD-fractievoorzitter zijn.