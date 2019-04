Mormoonse kerk beschouwt getrouwde homostellen niet meer als ‘afvallig’

Mormoonse lgbtq’ers demonstreren in San Francisco voor het homohuwelijk. Beeld AP

De afschaffing is voor een groot deel het werk van de nieuwe leider van de kerk, de 94-jarige Amerikaan Russell Nelson, die zich ontpopt als een hervormer. De maatregelen die hij heeft teruggedraaid, bezorgden de kerk veel slechte publiciteit. Intern zorgden ze ook voor onrust.

De afschaffing werd bekendgemaakt door de top van de kerk aan de vooravond van een congres dat wordt gehouden in Salt Lake City, waar het hoofdkwartier is gevestigd. Volgens de kerkleiders werd het besluit genomen na lang overleg binnen de kerk en ‘hartstochtelijk bidden om de wil van God over deze zaken te begrijpen’.

Volgens Nelson en zijn collega’s zullen de ‘zeer positieve’ maatregelen de getroffen gezinnen helpen. ‘De inspanningen van onze leden om meer begrip, medeleven en liefde te tonen, moet leiden tot meer inzicht en respect onder iedereen die van goede wil is’, aldus president Dallin Oaks, een van de drie hoogste kerkleiders. ‘Wij willen de haat en ruzies verminderen die vandaag de dag zo gewoon zijn.’

De Salt Lake Tempel in de stad waar het hoofdkwartier van de Mormoonse kerk is gevestigd, Salt Lake City in de staat Utah. Beeld AP

Toegejuicht

Het terugdraaien van de omstreden maatregelen uit 2015, die ook verkeerd vielen bij meer liberale gelovigen en jongeren, werd direct toegejuicht door lhbti-groepen. Volgens Erika Munson, van de Amerikaanse organisatie Mormonen Bouwen Bruggen, heeft de kerktop de afgelopen jaren geluisterd naar de kritiek van leden overal in de wereld.

De bijna twee eeuwen oude kerk, waartoe onder andere oud-presidentskandidaat Mitt Romney behoort, telt wereldwijd zo’n zestien miljoen gelovigen. Munson: ‘De kerk heeft in een recordtempo een fout teruggedraaid. Gewoonlijk duurt zoiets een eeuw, of zelfs nog langer.’ Ook Human Rights Campaign (HRC), die opkomt voor de belangen van lhbti’ers, was tevreden. ‘Een belangrijke stap voorwaarts in het opnemen van lhbti’ers in de kerk’, aldus HRC.

Twee jaar geleden erkende een andere kerkleider, Russell Ballard, dat de top meer moest doen om ervoor te zorgen dat lhbti’ers zich thuis voelen in de Mormoonse kerk. ‘Wij moeten luisteren en begrijpen wat onze lhbti-broeders en zusters voelen en meemaken’, aldus Russel Ballard.

Today’s news is an important step forward for LGBTQ inclusion in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.@HRC commends the work of @affirmationLDS, other LGBTQ Mormons & allies as they lead the charge and continue to advocate for full inclusion. https://t.co/KykNILYuVv Human Rights Campaign

Geen verschuiving

Op grond van de nieuwe maatregelen, die donderdag direct van kracht werden, mogen kinderen van lhbti-ouders gedoopt worden zonder dat daarvoor toestemming van de kerktop nodig is. Wel moeten beide ouders hiermee instemmen. Wel zegt de kerk het homohuwelijk nog altijd af te wijzen en te beschouwen als een ‘ernstig vergrijp’.

‘Deze veranderingen betekenen geen verschuiving in de leer van de kerk als het gaat om het huwelijk’, waarschuwt president Dallin-Oaks. Maar, zegt hij, een homohuwelijk ‘zal niet langer worden beschouwd als een afvalligheid. Immoreel gedrag in heteroseksuele en homoseksuele relaties zal nu op gelijke wijze worden behandeld.’

Omdat het stempel ‘afvallig’ in de ban wordt gedaan, hoeven getrouwde homostellen zich geen zorgen meer te maken dat ze uit de kerk worden gezet. De afschaffing van de omstreden maatregelen tekent de verandering die de Mormoonse kerk ondergaat. Zo was het decennialang een bastion van de Republikeinen. Toen Romney in 2012 president probeerde te worden, beschouwde zo’n 60 procent van de kerkgangers zich als Republikeins. In 2016 was dit gedaald tot 48 procent.