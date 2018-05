Morgan Freeman beschuldigd van ongewenste intimiteiten

Acteur Morgan Freeman. Foto REUTERS

Onder de slachtoffers is onder andere een jonge productie-assistent die in 2015 op de set van Going In Style werd lastiggevallen door de inmiddels 80-jarige Freeman. Hij zou bijna dagelijks vervelende opmerkingen hebben gemaakt over haar figuur en kleding en haar ook hebben aangeraakt op haar onderrug. Ook probeerde Freeman volgens de vrouw meermaals haar rok omhoog te schuiven en vroeg hij of ze ondergoed droeg.

Ook op de sets van diverse andere films zou Freeman zich hebben misdragen. Zo zegt een productiemedewerkster dat de acteur diverse opmerkingen over haar en een vrouwelijke assistent maakte tijdens opnames van Now You See Me in 2012. 'We wisten dat als Freeman in de buurt was, we beter geen nauwsluitende rokjes konden dragen, of topjes die iets van onze borsten lieten zien.'

Vrouwelijke journalisten die Freeman interviewden, kregen naar eigen zeggen ook te maken met ongepast gedrag. Een destijds zichtbaar zwangere CNN-verslaggever, Chloe Melas, zegt dat Freeman zich behoorlijk beledigend en plat uitdrukte nadat hij haar verlekkerd van top tot teen had bekeken, waarna hij zei: ‘Boy, do I wish I was there’.

Freeman is al decennialang een superster in Hollywood. Hij werd wereldberoemd met rollen in films als Driving Miss Daisy, The Shawshank Redemption en Seven. Memorabel was ook zijn rol als God in Bruce Almighty. Freeman won in 2004 een Oscar voor beste bijrol in Million Dollar Baby en werd nog eens voor vier andere films genomineerd.

Excuses

Freeman heeft in een verklaring die verschillende Amerikaanse media hebben gepubliceerd zijn excuses aangeboden voor het hem verweten wangedrag. ‘Iedereen die mij kent of met mij heeft gewerkt weet dat ik niet opzettelijk iemand zou beledigen of met opzet ongemakkelijk zou laten voelen. Ik bied mijn excuses aan iedereen aan die zich oncomfortabel of niet gerespecteerd voelde. Dat was nooit mijn bedoeling.’

Creditcardmaatschappij VISA heeft de samenwerking met Freeman direct stopgezet. VISA werkte jaren samen met Freeman, die te zien was in reclames van de creditcardmaatschappij en voice-overs voor het bedrijf verzorgde. Het Canadese vervoersbedrijf TransLink wilde zijn stem ook gebruiken in de metro, maar heeft vanwege de ontstane ophef daar nu van afgezien.

Bavaria 'geschrokken'

Bierbrouwerij Bavaria is geschrokken van de beschuldigingen aan het adres van Freeman. De bierbrouwer uit het Brabantse Lieshout schakelde de Amerikaanse ster vorig jaar in voor de promotie van Swinckels, het luxe biertje van Bavaria. ‘Wij zijn geschrokken van de beschuldigingen richting Morgan Freeman’, laat een woordvoerder van Bavaria weten. Maar het bedrijf is vooralsnog niet van plan de commercials terug te trekken.

‘Wij maken pas op de plaats in afwachting van het nieuws. Dit krijgt vast nog een staartje. Mocht er een officieel onderzoek komen, dan wachten we die uitkomst af.’ Gerechtelijke stappen of formele klachten zijn er nog niet. Maar, zo laat CNN weten, veel vrouwen durfden tot nu toe niet te getuigen tegen Freeman uit angst hun baan te verliezen of er schade aan hun carrière door te ondervinden.

Weinstein

Freeman is de zoveelste naam die opduikt in de #MeToo-kwestie. Andere grote namen die werden beschuldigd zijn onder meer Bill Cosby, die onlangs werd veroordeeld, en Kevin Spacey, naar wie verschillende onderzoeken lopen. De bekendste zaak is die van de gevallen Hollywoodproducer Harvey Weinstein, die door ruim zeventig vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik, waaronder verkrachting. Hun aantijgingen gaven de aanzet voor de snelle groei van de #MeToo-beweging.

Weinstein ontkent seks te hebben gehad zonder wederzijds goedvinden. Maar het lijkt erop dat de politie genoeg materiaal heeft gevonden om hem in te rekenen. Volgens The New York Times zou de politie op het punt staan om Weinstein te arresteren. De voormalige filmproducent zou hiervan op de hoogte en zijn en hebben besloten om zichzelf – mogelijk al vandaag - aan te willen geven.