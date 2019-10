Morales koerst af op tweede ronde bij presidentsverkiezing Bolivia

De Boliviaanse president Evo Morales Beeld REUTERS

Met 83 procent van alle stemmen geteld, ligt de huidige president Evo Morales aan kop met ruim 45 procent van de uitgebrachte stemmen. Zijn directe rivaal Carlos Mesa kreeg bijna 38 procent.

Omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen haalt, of 40 procent met minimaal 10 procent verschil met de tegenstander, zal op 15 december een tweede stemronde volgen. De 59-jarige Morales zegt overigens nog steeds in een directe overwinning te geloven. De stemmen die nog moeten binnenkomen zijn die uit afgelegen dorpen, waar zijn aanhang traditioneel gezien groot is.

Vierde termijn

In 2006 won Morales voor het eerst de presidentsverkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land. Hij was de eerste president van inheemse komaf. Tien jaar later probeerde hij de grondwet te wijzigen om er een vierde termijn als president aan vast te kunnen plakken. Dat omstreden voorstel werd afgewezen. Morales won vervolgens wel een rechtszaak, waarin werd geoordeeld dat het tegen zijn mensenrechten is om hem niet aan de verkiezingen deel te laten nemen. En dus is hij toch weer verkiesbaar.

Morales is in Latijns-Amerika nu al de langstzittende machtshebber. Onder zijn leiding kende Bolivia een lange periode van politieke en economische stabiliteit. Maar door de langzame economische groei, mogelijke overheidscorruptie en anti-democratische praktijken lijken steeds meer Bolivianen zich van hem af te keren.