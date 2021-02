Mopshond, Perzische kat en andere doorgefokte huisdieren niet meer in reclames Bol.com en Ikea

Een Franse bulldog. De onnatuurlijk korte snuit veroorzaakt lichamelijke problemen. De luchtwegen worden geblokkeerd, wat voortdurend benauwdheid veroorzaakt. Beeld EPA

Een man die bij gebrek aan kattenvoer zijn huisdier broccoli probeert te voeren. Het lijkt een onschuldige commercial van Bol.com om kattenvoer aan te prijzen. Toch zal de internetwinkel de kat in kwestie niet nog een keer laten opdraven. Ze is kortsnuitig en daardoor chronisch ziek.

Bol.com, maar ook Coolblue en Ikea hebben beloofd Perzische katten, mopshonden, Franse bulldogs en andere doorgefokte huisdieren niet meer in hun reclames te gebruiken. Bijna 150 bedrijven heeft de Stichting Dier & Recht ervan overtuigd dat ze met dit soort reclame moeten stoppen.

‘Door hun koddige uiterlijk zijn ze mateloos populair onder adverteerders’, zegt Kelly Kessen, dierenarts en campagneleider van de stichting. ‘Die weten vaak niet dat de dieren ernstig lijden onder hun extreme uiterlijke kenmerken.’ Consumenten raken vertederd door de dieren, waardoor deze vaker worden gekocht en meer worden gefokt.

Te nauwe schedel

De onnatuurlijk korte snuit veroorzaakt lichamelijke problemen. De luchtwegen worden geblokkeerd, wat voortdurend benauwdheid veroorzaakt. Te kleine oogkassen leiden tot uitpuilende en daardoor pijnlijke ogen. Op latere leeftijd komt daar permanente hoofdpijn bij door een te nauwe, brede schedel. Vaak kunnen de dieren ook nauwelijks eten door gebitsproblemen.

Onwetendheid hierover speelde een rol bij Greenchoice. De energieleverancier gebruikte op een flyer en in een filmpje, nota bene in een campagne met de Dierenbescherming, een mopshond. Het materiaal had Greenchoice al gemaakt toen de dierenbeschermers het bedrijf wezen op de problemen voor het dier. Na vragen van de Volkskrant laat Greenchoice weten dat het inmiddels bezig is alle beeltenissen op te sporen en te verwijderen.

Voor Bol.com had een deskundige voorafgaand aan de opnamen geoordeeld dat er geen sprake was van gezondheidsrisico’s voor de gebruikte witte kat. Maar toch bleek het dier in de categorie platte snuiten te vallen. ‘Wij zullen in de toekomst extra advies inwinnen, bij onder andere Dier & Recht’, zegt een woordvoerder.

Verboden

Sinds 2014 is het fokken van honden en katten met een te korte snuit verboden in Nederland. Toch worden die in de praktijk nog volop gefokt. Bovendien komen de dieren veelal uit het buitenland. Precieze cijfers zijn er niet, maar naar schatting worden er in Nederland honderdduizenden doorgefokte honden en katten gehouden.

Behalve bedrijven wijzen dierenorganisaties ook bekende Nederlanders op hun verantwoordelijkheid. Zoals de programmamaker Gordon, die begin dit jaar online beelden begon te delen van zijn Franse bulldog Toto. Na ophef hierover wil hij nu niet meer reageren op vragen; hij verwijst door naar zijn Instagram. ‘Dat het ras problemen heeft mag duidelijk zijn’, schreef Gordon. ‘Maar Toto is kerngezond, ademt gewoon normaal en is door diverse dierenartsen nagekeken afgelopen weken.’

Dierenarts Kessen van Dier & Recht weet zeker dat dit niet klopt. ‘De neusgaten zitten overduidelijk dicht, het hondje heeft een te korte snuit en kijkt scheel’, zegt ze. ‘Het zou goed zijn als hij op nationale televisie een onafhankelijke dierenarts naar de hond laat kijken. Zodat iedereen kan horen dat dit niet gezond is.’