Moordverdachte in zaak Peter R. de Vries vroeg broer om informatie over rechters en griffier

Rechtbanktekening van Krystian M. tijdens de pro-formazitting in de strafzaken Iraklia en Hendon, over de dood van Peter R. de Vries. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Dat blijkt uit het verslag van afgeluisterde gesprekken tussen M. en zijn broer, die in het procesdossier zijn gevoegd en waarover Nu.nl beschikt. Op Krystian M.’s omstreden verzoek antwoordde zijn broer dat hij al drie foto’s had met de namen van de rechters en de griffier ‘in de zaak van de zwarte’, en één foto met de namen van de rechters en de griffier ‘in deze zaak’, aldus het proces-verbaal dat erover is opgemaakt.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was bedreiging of geweld tegen de togadragers niet het doel van die gevraagde persoonsinformatie, maar het ritueel beïnvloeden van rechters. In een uitlegmail aan procespartijen die de Volkskrant heeft ingezien, schrijven de zaaksofficieren dat het OM de kwestie samen met de recherche heeft onderzocht, en dat er ‘gedurende een langere periode een groot aantal gesprekken’ over de kwestie is gevoerd met Krystian M. en andere betrokkenen. Na een risico-inschatting oordeelde het OM dat het ‘zeer waarschijnlijk gaat om een poging tot het bovennatuurlijk beïnvloeden’ van de rechters.

Voodoopraktijken

Het ‘bovennatuurlijk’ beïnvloeden van rechters door personen die daarin geloven, komt vaker voor. ‘Ik heb vier keer meegemaakt dat een cliënt een foto of naam van een rechter vroeg om bepaalde technieken toe te passen waarmee de cliënt een rechter dacht te kunnen beïnvloeden’, zegt strafadvocaat Peter Plasman, die een van de nabestaanden in de zaak-Peter R. de Vries vertegenwoordigt. ‘Die informatie geef ik zo’n cliënt natuurlijk niet. Maar als ik dan doorvroeg ging het om technieken als voodoo – waarin je bijvoorbeeld met een naald in een pop prikt om iemand op afstand pijn te doen – of rituelen waarmee de cliënt een rechter gunstig denkt te kunnen stemmen.’ Dat waren doorgaans cliënten uit culturen waarin dergelijke praktijken gangbaar zijn, benadrukt Plasman, ‘en niet om Polen uit onze westerse, geïndustrialiseerde maatschappij. Dus dat is wel opmerkelijk’.

De gesprekken tussen Krystian M. en zijn broer vonden plaats in mei vorig jaar, toen M. nog niet was aangehouden voor de moord op Peter R. de Vries. Wel zat hij toen al vast als verdachte van betrokkenheid bij een poging tot moord in Zeewolde, waarbij hij onder meer een wapen zou hebben geleverd.

Ridouan T.

In de strafzaak rond de moord op Peter R. de Vries wordt Krystian M. ervan verdacht dat hij, vermoedelijk in opdracht van Marengo-hoofdverdachte Ridouan T., de moord op de misdaadjournalist organiseerde en de uitvoerders van de moord – de schutter en de bestuurder van de vluchtauto – heeft aangestuurd. Of de opdracht voor het verzamelen van informatie om rechters te kunnen beïnvloeden mogelijk van Ridouan T. kwam, is niet bekend.

Peter R. de Vries, de misdaadjournalist en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Een beschermde getuige met de codenaam ‘Eddy’ stapte in november van dat jaar naar de politie. Hij is bevriend met Krystian M. en heeft verklaard dat M. de moord op De Vries organiseerde in opdracht van Marengo-hoofdverdachte Ridouan T. Eventuele betrokkenheid van T. wordt stellig ontkend door diens advocaat, Inez Weski.