Moordenaar van anti-apartheidsactivist neergestoken in Zuid-Afrikaanse gevangenis

Janusz Walus in 1997. Beeld AP

‘Gedetineerde Walus is stabiel’ en krijgt ‘noodzakelijke zorg’, zei een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse gevangenisdienst in een verklaring. Een medegevangene uit dezelfde wooneenheid heeft dinsdagmiddag de 69-jarige man neergestoken. Verdere details zijn niet bekend gemaakt.

Vorige week besloot de hoogste rechter om Walus na 30 jaar opsluiting voorwaardelijk vrij te laten, een besluit dat veel oude wonden heeft opengehaald in Zuid-Afrika. Nog voor hij de gevangenis kon verlaten, waren er protesten, de vernieling van een monument en nu een steekpartij.

Doodstraf

Waar draait het nu allemaal om? Op 10 april 1993 stierf de populaire anti-apartheidsstrijder Chris Hani een gewelddadige dood. Hani liep over de oprit voor zijn huis en wilde in de auto stappen, toen hij van dichtbij met vier kogels werd doorzeefd. Niet veel later hield de politie een verdachte aan: de Poolse immigrant Janusz Walus. In zijn auto vonden ze het moordwapen en een overhemd met bloedsporen. In eerste instantie kreeg hij de doodstraf, wat later werd omgezet tot levenslang.

Walus was betrokken bij de extreem-rechtse politieke beweging in Zuid-Afrika, die zich verzette tegen de ontmanteling van het apartheidssysteem. Hani was voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP) en van de gewapende tak van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), de partij van Nelson Mandela. Toenmalig president De Klerk had enkele jaren eerder het verbod op deze partijen en tientallen andere organisaties opgeheven. Het land stond onder hoogspanning vanwege onderhandelingen richting de eerste vrije Zuid-Afrikaanse verkiezingen.

De moordaanslag op de 50-jarige Hani deed de gespannen situatie ontploffen. Gewelddadige rellen braken uit in de townships, sommigen vreesden zelfs dat het zou uitlopen op een burgeroorlog. Nelson Mandela, die een jaar later tot president verkozen zou worden, maande de bevolking in een televisietoespraak tot kalmte.

‘Hij heeft onze held vermoord’

Nog ieder jaar komen mensen op 10 april samen om de dood van Hani te herdenken. Bewonderaars en familieleden hebben zich altijd fel verzet tegen een vervroegde vrijlating voor Walus. De reacties op het besluit van de rechtbank waren dan ook niet mild. De weduwe van Hani noemde het ‘een duivels oordeel’. ‘Hij heeft onze held vermoord’, zeiden politici van ANC en SACP.

De afgelopen dagen gingen woedende mensen op verschillende plekken in het land de straat op. De overheid haastte zich om bekend te maken dat Walus verplicht is om in Zuid-Afrika te blijven gezien de ‘gruwelijke misdaad’. Te midden van alle consternatie werd het monument ter ere van Chris Hani op de begraafplaats van Boksburg, een voorstad van Johannesburg, vernield.

‘Een van de pilaren is zwaar beschadigd. Een kant is ingestort en het verlichtingssysteem is gestolen’, zei stadswoordvoerder Zweli Dlamini dinsdag tegen persbureau AFP. Het monument bestaat uit vier kolommen die de pijlers symboliseren van de strijd tegen de witte machthebbers. De regeringspartij ANC zei in een verklaring ‘diep bedroefd te zijn door het vandalisme en de ontheiliging’ van het monument. De politie doet onderzoek naar het incident.