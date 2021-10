Moordenaar Lagerhuislid David Amess was zoon ex-adviseur premier Somalië

Nabij de plaats delict is de afgelopen dagen een bloemenzee ontstaan. Beeld REUTERS

Zijn vader, Harbi Ali Kullane, toonde zich tegenover The Sunday Times diep geschokt. ‘Ik voel me erg getraumatiseerd. Dit had ik nooit verwacht’, aldus Kullane. Hij bevestigde dat hij contact had met een antiterreureenheid van de Britse politie. Volgens zijn Twitterprofiel is Harbi Ali Kullane de voormalige directeur media en communicatie van de premier van Somalië.

Ali Harbi Ali, die in Groot-Brittannië is geboren, heeft na de dodelijke steekpartij gewacht op de politie, die hem arresteerde. Veiligheidsdiensten denken hij geen handlangers had, aldus The Sunday Times. Bij de binnenlandse veiligheidsdienst MI5 zou hij niet in beeld zijn geweest als mogelijke terrorist. Volgens meerdere media zou hij in het verleden wel zijn doorverwezen naar een anti-radicaliseringsprogramma van de overheid. Dat zou onder meer te maken hebben gehad met zorgwekkende berichten die hij achterliet op sociale media. Het is niet duidelijk of Ali enige connectie met Amess had.

De vrijdag vermoorde David Amess was een ervaren rot in het Lagerhuis. Het in het Londense East End geboren parlementslid kwam in 1983 in het Britse parlement, tijdens de roerige Thatcher-jaren. In de loop der jaren ontpopte deze katholiek zich als een sociaal-conservatieve volksvertegenwoordiger, die onder meer tegen abortus en het homohuwelijk was.