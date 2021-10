Moordenaar Hümeyra getuigt tegen Jos B., maar hoe geloofwaardig is hij?

De ouders van Nicky Verstappen samen met Royce de Vries (m) voor aanvang van de zitting. Beeld ANP

Leugenachtig en vol tegenstrijdigheden, zo kenschetste advocaat Gerald Roethof de belastende verklaringen van Bekir E. tegen zijn cliënt Jos B. Ook het Openbaar Ministerie weet nog niet wat het met de verklaringen aan moet. ‘De getuige heeft heel veel verteld. Dat gaan we langs het dossier leggen. We kunnen nog niet zeggen of het geloofwaardig is’, aldus persadvocaat-generaal Maarten Hemelaar.

De 34-jarige Bekir E., in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel plus tbs voor de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholier Hümeyra in 2018, werd vrijdag voor het gerechtshof in Den Bosch urenlang gehoord over zijn belastende verklaringen. Volgens hem heeft Jos B. in de gevangenis in Vught tot vier keer toe bekentenissen afgelegd over wat hij in 1998 met de 11-jarige Nicky heeft gedaan.

Hand te lang op mond

B. zou hem hebben verteld dat hij Nicky tegenkwam toen deze ’s nachts uit zijn tent kwam om te plassen. Hij zou de jongen hebben meegenomen en daarbij zijn hand te lang voor de mond hebben gehouden, waardoor Nicky bewusteloos raakte. Bij een andere gelegenheid zou B. tegenover hem ook uit de school hebben geklapt over het seksueel misbruik. ‘Hij zei: ik heb mijn vingers gebruikt, vingers bij de anus’, aldus E.

Rechtbanktekening van Jos B. Beeld Hollandse Hoogte / Renée van den Kerkhof

Die verklaringen zijn opmerkelijk, omdat B. altijd heeft ontkend iets te maken te hebben met het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky. De 58-jarige Limburgse bushcrafter werd vorig jaar november veroordeeld tot 12 jaar cel voor seksueel misbruik en vrijheidsberoving ‘met de dood als gevolg’ - plus een halfjaar voor het bezit van kinderporno. Van doodslag op Nicky werd hij vrijgesproken.

E. werd vrijdag eerst uitvoerig aan de tand gevoeld door advocaat-generaal Gerard Sta. Daarna trok advocaat Roethof fel van leer. Met een spervuur aan vragen bracht hij de belastende getuige aan het wankelen. Hij citeerde uit afgeluisterde telefoongesprekken die E. vanuit de gevangenis heeft gevoerd, en een brief die hij heeft gestuurd aan een andere gedetineerde.

Naar Turkije vertrekken

Daarin beweerde de moordenaar van Hümeyra dat hij in ruil voor de belastende verklaringen mogelijk geen tbs zou krijgen en na zijn gevangenisstraf naar Turkije zou kunnen vertrekken. Peter R. de Vries zou zich daarvoor ‘inspannen’, zei E. in een gesprek met zijn zus.

Geconfronteerd met die vragen raakte E. steeds geïrriteerder. ‘Ik weet niet hoe Peter R. de Vries in beeld kwam’, antwoordde hij. Over een ander afgeluisterd telefoongesprek met diezelfde strekking zei hij: ‘Dan klopt het niet.’

Roethof: ‘We hebben geconcludeerd dat een aantal zaken niet klopt. Waarom zouden uw verklaringen over Jos B. dan wel kloppen?’

E.: ‘Omdat die verklaring direct van uw cliënt komt. Hoe kan ik anders weten dat Nicky tijdens de ontvoering bewusteloos is geraakt?’

Aan het eind van de lange zitting verklapte E. ook nog dat hij een boek gaat schrijven over de bekentenissen van Jos B. ‘Zin voor zin’, aldus E. ‘Alles over Jos B. wat iedereen wil weten.’

Roethof: ‘Bent u bezig met het doen van research?’ E.: ‘Ik heb geen research nodig. Alles zit in mijn hoofd.’

Knuffelpedo

E. zat zes maanden in ‘unit 2' van de gevangenis in Vught, samen met B. en enkele andere bekende criminelen, onder wie meervoudig kinderverkrachter Robert M. en Sander V., die in 2010 de 12-jarige Milly Boele in Dordrecht verkrachtte en vermoordde. Volgens hem was Jos B. ‘de knuffelpedo’ van de afdeling. Na zijn belastende verklaringen tegen B. werd E., tegen zijn zin, overgeplaatst naar de gevangenis in Heerhugowaard.

Hij ontkende dat hij voor eigen gewin met de belastende verklaringen is gekomen. ‘Ik doe het voor de nabestaanden van Nicky’, beweerde E. Hij zei slapeloze nachten te hebben gehad vanwege de bekentenissen. ‘Om mijn slachtoffer heb ik minder slecht geslapen dan om uw slachtoffer’, zei hij tegen Jos B. ‘Dat klinkt hard.’ Vanuit de zaal klonk een instemmend ‘ja’, afkomstig van Femke Verstappen, zus van Nicky.

De familie van Nicky is ‘terughoudend’ in hun reactie op de verklaringen van E., aldus hun advocaat. Ook zij weten niet wat ze ervan moeten denken.

Jos B. had zelf eveneens veel vragen voorbereid die hij wilde stellen aan E. Eerder noemde hij diens verklaringen al ‘een groot duimzuigverhaal’. Maar de Limburger hield het uiteindelijk kort. ‘Is dat alles?’, vroeg E. Jos B.: ‘Ja, u heeft zich al genoeg gediskwalificeerd.’