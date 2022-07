‘Moordenaar’ Bin Salman dankzij Macron weer een stapje dichter bij rehabilitatie

Het konvooi van kroonprins Mohammed bin Salman verlaat de poort van het Chateau Louis XIV, in Louveciennes net buiten Parijs. Beeld Julien de Rosa / AFP

Woensdag rolde Griekenland de rode loper uit voor Bin Salman en donderdag had hij in Parijs een ‘werkdiner’ met de Franse president Emmanuel Macron. Dat diner vond plaats te midden van een storm van protest van mensenrechtenorganisaties. Volgens de secretaris-generaal van Amnesty International, Agnes Callamard, verandert Bin Salmans bezoek aan Frankrijk ‘niets aan het feit dat MbS een moordenaar is, en niets anders’.

Maar nu het Westen zijn olie nodig heeft ‘worden westerse waarden met voeten getreden’, aldus Callamard. Twee organisaties dienden donderdag een klacht in bij het Franse ministerie van Justitie waarin werd gevraagd om een onderzoek naar Bin Salmans medeplichtigheid aan de marteling en de verdwijning van Khashoggi.

Twee weken geleden bracht de Amerikaanse president Joe Biden al een bezoek aan Saoedi-Arabië, waar hij de kroonprins begroette met een joviale ‘boks’. Dat werd gezien als een signaal aan westerse leiders dat ze weer zaken met Mohammad bin Salman kunnen doen. Zijn eerste bezoek aan Europa is een stapje richting zijn ‘rehabilitatie’.

De kroonprins werd sinds 2018 door delen van de internationale gemeenschap als ‘moordenaar’ gemeden omdat hij opdracht zou hebben gegeven tot de moord op de journalist en Washington Post-columnist Jamal Khashoggi. Khashoggi sprak zich geregeld kritisch uit tegen het regime van de kroonprins. Saoedische geheim agenten lokten Khashoggi in 2018 naar het consulaat in Istanbul, om hem daar vervolgens te wurgen en in stukken te zagen. Amerikaanse inlichtingendiensten wezen Bin Salman aan als opdrachtgever. De regering in Riyad ontkent dit.

Moord kwam ‘ter sprake’

Biden en Macron zeggen de moord ‘ter sprake te hebben gebracht’. Amerikaanse media meldden dat de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken ontkende dat Biden dat inderdaad heeft gedaan. Donderdag in Parijs leek het evenmin een belangrijk gespreksonderwerp te zijn geweest. Volgens een woordvoerder van Macron is de moord tijdens het diner ‘ter sprake’ gekomen, maar alleen ‘in algemene termen’.

Behalve de moord op Khashoggi oogst ook de Saoedische rol in de burgeroorlog in Jemen felle internationale kritiek. Saoedi-Arabië leidt een coalitie die in Jemen de strijd heeft aangebonden tegen de Houthi-rebellen. Het conflict heeft het land in diepe armoede gestort.

De oorlog in Oekraïne heeft het westerse perspectief veranderd. Het Westen wil af van Russische olie, en Saoedi-Arabië is de tweede olieproducent ter wereld. De Verenigde Staten, en donderdag ook Frankrijk, proberen de Saoedi’s zover te krijgen dat zij hun productie verhogen, om zo de olieprijs te drukken en te voorkomen dat er komende winter in het Westen grote olietekorten zullen ontstaan.

Macron is in december al naar Riyad gereisd, als eerste westerse leider sinds de moord op Khashoggi. Frankrijk heeft al lang uitstekende betrekkingen met Saoedi-Arabië. Het is een van de grootste wapenleveranciers van het land, en Saoedi-Arabië is volgens Macron als handelspartner te belangrijk om te negeren. Bénédict Jeannerod van Human Rights Watch schamperde donderdag dat Bin Salman ‘op Macron kon rekenen om hem voor de internationale gemeenschap te rehabiliteren’.