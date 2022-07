Moordenaar Abe doodde Japanse oud-premier mogelijk vanwege vermeende banden met religieuze sekte

De rouwwagen met het stoffelijk overschot van Shinzo Abe. Beeld REUTERS

In Japanse media, die waarschijnlijk uit angst voor juridische stappen door de Moonsekte de religieuze groepering niet bij naam noemde, duiken steeds meer details op over de 41-jarige Tetsuya Yamagami. Zo heeft de politie in zijn auto ook houten borden met gaten gevonden, waar Yamagami zijn wapen op zou hebben getest.

De werkloze oud-marinier, die vrijdag direct na de dodelijke schoten op Abe werd overmeesterd en gearresteerd, zou volgens Japanse media ook op een gebouw van de Moonsekte zijn wapen hebben geprobeerd, nadat hij het met behulp van YouTube-video’s en zijn militaire ervaring in elkaar had geknutseld.

Daar deed Tomihiro Tanaka, de voorzitter van de Japanse tak van de Verenigingskerk, maandag in een persconferentie geen mededelingen over. Wel bevestigde hij dat de moeder van Yamagami, wier naam niet werd vrijgegeven, maandelijks meedoet aan kerkactiviteiten. Tanaka zei dat ze in 1998 was toegetreden.

De organisatie wist dat ze rond 2002 in ernstige financiële moeilijkheden was gekomen, maar zegt niets over de omstandigheden te weten. Wegens het politieonderzoek gaf Tanaka geen details over de donaties van de vrouw.

Abe was niet oorspronkelijk doelwit

Yamagami had eerst een kerkleider als doelwit, maar omdat dat te moeilijk was, richtte hij zich op Abe. De schutter zou op het idee gekomen zijn door verhalen op het internet over Abes grootvader, oud-premier Nobusuke Kishi, die van 1957 tot en met 1960 regeerde. Na zijn aftreden zou Kishi als fervente anticommunist banden hebben aangeknoopt met de oprichter van de Verenigingskerk, Sun Myung Moon.

Deze Zuid-Koreaanse dominee riep zichzelf in de jaren vijftig van de vorige eeuw uit tot messias. De inmiddels overleden Moon was een uitgekookte zakenman, met een groot politieke netwerk in de VS en Azië. Zijn kerkgenootschap is populair in Zuid-Korea, de Verenigde Staten en vooral Japan, waar 600.000 van de 10 miljoen leden wereldwijd zich bevinden.

De steenrijke Verenigingskerk komt echter regelmatig in opspraak omdat oud-leden, vaak afkomstig uit de arme lagen van de bevolking, zich beklagen over druk te doneren. In Japan is een voormalig gelovige vorig jaar door een rechtbank in Tokio in het gelijk gesteld als slachtoffer van ‘psychologische manipulatie’: zij werd overgehaald steeds grotere bedragen aan cursussen, ceremoniën voor overledenen en spirituele lectuur uit te geven.

‘Abe geen volgeling’

De Verenigingskerk ontkende maandag dat Abe een volgeling van Moon is of de kerk adviseerde. De oud-premier had echter wel banden met de organisatie, blijkt uit video’s op de website van de Verenigingskerk. Daar is te zien hoe Abe, een bekende hardliner inzake Noord-Korea, de kerk vorig jaar feliciteerde met diens bijdrage aan ‘vrede op het Koreaanse schiereiland’.

Dat riep protest op van een Japanse organisatie van advocaten tegen ‘verkoop van spiritualiteit’, omdat de Moonsekte dergelijke lof van hooggeplaatste politici ‘gebruikt als een certificaat van overheidsgoedkeuring’.

Abe wordt dinsdag begraven. De regeringscoalitie van LDP en het kleine Komeito wonnen zondag bij de verkiezingen voor het Hogerhuis 76 van de 125 vrijgekomen zetels. De officiële uitslag wordt later op maandag verwacht, maar deze winst geeft premier Fumio Kishida de komende drie jaar de ruimte om de ambities van Abe, zoals het opvoeren van de defensie-uitgaven en het herschrijven van de pacifistische Japanse grondwet, proberen door te voeren. Abe liep daarbij als premier vast op gebrek aan politieke steun.