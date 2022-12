Moord van zestig jaar geleden vergeven?

Pasgeleden is mijn schoonvader, die dementie heeft, naar een tehuis verhuisd. Toen we zijn huis aan het opruimen waren, vertelde de oudere halfzus van mijn man dat mijn schoonvader, toen hij jong was, zijn verloofde heeft vermoord. Ze liet ons de krantenartikelen uit de jaren vijftig zien. Hij heeft er tien jaar gevangenisstraf voor gekregen. Ik heb nu het contact met hem en mijn schoonzus verbroken. Zij weet het sinds haar 12de, waarom vertelt ze het ons nu pas? Nu kunnen we niets meer met hem bespreken. Mijn man vindt dat zijn vader zijn straf heeft uitgezeten, maar ik heb het er moeilijk mee. Moet ik hem vergeven? Hij is 92.

Vrouw (57), naam bij redactie bekend

Jijzelf de gevangene

‘Vergeven is het vrijlaten van een gevangene, en ontdekken dat jijzelf die gevangene was’, zo luidt een spreekwoord. Niet-vergeven brengt alleen jezelf in onrust. Nathan Vos (51), Amsterdam

Zij is onschuldig

Ga naar je schoonzus en geef haar een knuffel. Laat haar haar verhaal vertellen. Wat zal haar leven zwaar zijn geweest, met dit grote geheim. Het zal haar opluchten om erover te praten en jullie band versterken. Zij is onschuldig en een slachtoffer in deze situatie. Je schoonvader is dement en heeft zijn straf inderdaad uitgezeten. Vergeven is niet nodig, maar misschien kun je nog wel met hem delen dat je nu op de hoogte bent? Steun ook je man, voor hem was dit vast ook schokkend nieuws. Angelique Groot (49), Grootebroek

Accepteren

U bent geen slachtoffer of betrokkene bij die moord. We hebben een rechtssysteem, dat heeft geoordeeld, veroordeeld en de straf is uitgezeten. U hoeft niets te vergeven maar wel te accepteren. Tel uw zegeningen en laat geen relaties nodeloos stuklopen die waardevol zijn in uw leven en dat van uw echtgenoot. Marja van Heel (64), Belfeld

Familiegeheim

U bent nu deelgenoot van het diepste familiegeheim. Bederf het niet door uzelf buiten te sluiten. Doorbreek de vicieuze cirkel door uw schoonzus te omarmen. Vergeef uw schoonvader, niet voor hem, maar voor uzelf. Marian Hulshof (71), Hurdegaryp

Spijt

Misschien gaat hij al zijn hele leven gebukt onder spijt. Een gesprek kan voor opheldering en eventueel begrip zorgen. Oordelen kan later nog. Ik zou in ieder geval zorgen dat dit niet tussen u en uw man en schoonfamilie komt in te staan. Daarnaast kunt u zich afvragen wat er nog te vergeven valt bij een 92-jarige man met dementie in een tehuis. Ruby Deelen (31), Amsterdam

Overdreven

Na zestig jaar nog eens dramatisch doen vind ik overdreven. Of vindt u dat wie eens gestolen heeft altijd een dief blijft? U hoeft hem niet te vergeven. Overigens, wat heeft hij u aangedaan waarvoor u hem zou móéten vergeven? Ik zou bij uzelf te rade gaan waarom u het contact met uw schoonvader en schoonzus hebt verbroken. Jaap van Vliet (73), adviseur forensische zorg, Arnhem

Herbeleven

Het delict is gepleegd voor uw geboorte en u heeft hier niets mee te maken. De straf is uitgezeten, de maatschappij heeft hem vergeven. Was u niet met de zoon getrouwd als u het had geweten? Heb medelijden met uw schoonvader, in de dementie begint het herbeleven en wordt het trauma geactiveerd. Anna Delahay (77), 25 jaar verpleegkundige in gevangenissen, Lelystad

Zware last

Uw schoonzus heeft haar hele leven een zware last met zich meegetorst. Daarmee heeft ze uw bestaan lichter gehouden. Ik zou als de donder het contact met haar herstellen. Caro Bollen (54), Zwolle

