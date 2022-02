Moord op zwarte jogger Ahmaud Arbery in VS gekwalificeerd als ‘haatmisdrijf’

De moeder van Ahmaud Arberybij de rechtbank. Beeld AFP

Het proces draaide om de vele racistische en beledigende uitspraken van daders Gregory McMichael (66), zijn zoon Travis (36), en buurman William Bryan (52). De aanklagers wisten te bewijzen dat de witte daders Arbery bij voorbaat als een potentiële crimineel beschouwden. Twintig getuigen deelden socialemediaposts, sms-berichten en racistische opmerkingen die de mannen hadden gemaakt.

‘De beklaagden vertelden luid en duidelijk, in hun eigen woorden, hoe ze over Afro-Amerikanen denken’, zei openbaar aanklager Tara Lyons tegen de jury, die bestond uit acht witte mensen, drie zwarte mensen en een Latino. ‘Ja, ras, racisme, rassendiscriminatie – dat kunnen moeilijke onderwerpen zijn om te bespreken’, zei Lyons, ‘maar de feiten in deze zaak zijn niet ingewikkeld.’

Racistische sms-berichten

De verdediging beweerde dat de mannen Arbery probeerden tegen te houden en te ondervragen, vanwege zijn gedrag, niet vanwege zijn ras. Kort voor de schietpartij had Arbery staan kijken bij een huis in aanbouw. Buren, waaronder de McMichaels, hadden bewakingsvideo’s gezien van een man, later geïdentificeerd als Arbery, die het pand in de weken voorafgaand aan de schietpartij verschillende keren verkende. Meer buurtbewoners verklaarden op datzelfde bouwterrein te zijn geweest om een kijkje te nemen.

Het vonnis wordt als een overwinning gezien voor de Amerikaanse justitie, die had beloofd haatmisdrijven harder te zullen aanpakken. In november waren de drie mannen uit Georgia al veroordeeld voor moord. Twee van hen zouden al levenslang de gevangenis in moeten. Buurman William Bryan zou na dertig jaar in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. Het is nog niet duidelijk wat dit vonnis voor zijn straf betekent.

Arrestatie duurde bijna twee maanden

Het proces wordt gezien als proeve van raciale ongelijkheid binnen het Amerikaanse rechtssysteem en trok veel internationale aandacht. Wat de moordzaak controversieel maakte: iedereen wist wie de daders waren en waar ze woonden, toch duurde het bijna twee maanden voordat ze werden opgepakt. Later werd duidelijk dat de officier van justitie, die de dood van Arbery onderzocht een van de daders nog kende van de politie.

Pas nadat een video van de moord uitlekte, werd het drietal gearresteerd en vervolgd. Het filmpje leidde tot geschokte reacties en grootschalige protesten. De Amerikaanse burgerrechtenactivisten spraken van een ‘hedendaagse lynchpartij’. Arbery’s familie noemde de moord een schoolvoorbeeld van het geweld waarmee zwarte Amerikanen kunnen worden geconfronteerd, zelf als ze iets onschuldigs doen als hardlopen.