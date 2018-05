Moord op Russische journalist Arkadi Babtsjenko werd gefingeerd om opdrachtgevers moordplannen te pakken

De Russische journalist Arkadi Babtsjenko die dinsdagavond zou zijn doodgeschoten in zijn flat in de Oekraïense hoofdstad Kiev, blijkt nog te leven. Zijn dood werd door de Oekraïense geheime dienst SBOe gefingeerd, vermoedelijk om de opdrachtgevers voor een geplande moordaanslag op Babtsjenko op het spoor te komen.

Volgens de SBOe zou een van de Russische geheime diensten van plan zijn geweest Babtsjenko, die bekend stond als een fel criticus van president Poetin, uit de weg te ruimen. Daarvoor zouden zij een voormalige strijder uit het oosten van Oekraïne 30 duizend dollar hebben beloofd. De man zou inmiddels zijn opgepakt.

Het bericht over Babtsjenko's dood was als een bom ingeslagen in liberale kringen in Rusland. De journalist vluchtte in 2017 naar Kiev, nadat hij in Rusland met de dood was bedreigd wegens zijn kritische houding tegenover het beleid van Poetin.

Babtsjenko bedankte de SBOe woensdag. Volgens hem heeft de Oekraïense geheime dienst zijn leven gered. Tegelijk bood hij zijn verontschuldigingen aan voor de onrust die het bericht over zijn dood bij zijn familie, kennissen en aanhangers had veroorzaakt. Zelfs zijn vrouw was niet van de bizarre operatie op de hoogte. ‘Speciale excuses voor mijn vrouw, Oljetsjka, er was geen andere mogelijkheid’, zei hij.

Babtsjenko dook woensdag plotseling op bij een persconferentie van de politie waar journalisten nieuwe details verwachtten over de ‘moord’ op de Poetin-criticus. Eerder had de politie gemeld dat hij met drie schoten in zijn rug was gedood, toen hij dinsdagavond uit de lift stapte in het flatgebouw waar hij woonde. De politie verspreidde zelfs een tekening van de vermoedelijk dader.

Volgens Babtsjenko begon de uiterst geheime operatie al twee maanden geleden, toen de SBOe lucht kreeg van plannen om hem uit de weg te laten ruimen. Het is onduidelijk waarom de SBOe besloot net te doen alsof de moordaanslag op hem was gelukt. Mogelijk probeerde de Oekraïense geheime dienst op die manier reacties uit te lokken van figuren die bij de voorbereiding van de aanslag betrokken waren.

Volgens Babtsjenko zouden de opdrachtgevers de huurmoordenaar een foto van hem en andere paspoortgegevens hebben laten zien die alleen in handen van de Russische autoriteiten konden zijn. Dat duidt er volgens hem op dat het een operatie was waarachter Moskou zat.

De Russische regering reageerde op de bizarre wending die de gebeurtenissen plotseling namen door te zeggen dat zij verheugd was dat Babtsjenko niet dood is. Tegelijkertijd klaagde Moskou dat de hele operatie bedoeld was als een ‘provocatie’.

Na het bericht over de ‘moord’ op Babtsjenko werd meteen van verschillende kanten met de beschuldigende vinger naar Moskou gewezen. De afgelopen jaren zijn verscheidene prominente tegenstanders van Poetin vermoord, onder wie de journaliste Anna Politkovskaja en de Russische oppositieleider Boris Nemtsov.