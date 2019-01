Moord op journalist die corruptie in voetbal blootlegde schokt Ghana

Vrienden en familieleden van Ahmed Hussein-Suale praten over de moord op de onderzoeksjournalist. Beeld AFP

Hussein-Suale werd drie keer van dichtbij geraakt toen hij op weg naar huis door een buitenwijk van Accra reed. Hij stierf ter plaatse. Het onderzoekscollectief waarvoor hij werkte, Tiger Eye PI, zei dat de moord duidelijk de kenmerken had van een afrekening.

In Ghana, dat in vergelijking met veel andere Afrikaanse landen een grote mate van persvrijheid kent, werd geschokt gereageerd op de aanslag. President Nana Akufo-Addo veroordeelde de moord en verwacht dat de politie snel de daders snel zullen pakken. ‘Rust in vrede, Ahmed’, verklaarde de president op Twitter. ‘Wij zijn diep aangeslagen, maar wij blijven ook vastberaden corruptie bestrijden’, benadrukte Tiger Eye PI in een verklaring.

Hussein-Suale werkte voor het onderzoeksteam van de bekende Ghanese onderzoeksjournalist Anas Aremeyaw Anas. Deze werd ooit door president Obama geprezen voor zijn moed bij het blootleggen van corruptie in Ghana en andere landen in Afrika. Een van de grootste primeurs boekte het team vorig jaar met een documentaire waarin de baas van het Ghanese voetbal, Kwesi Nyantakyi, en ruim zeventig scheidsrechters werden beschuldigd van het aannemen van steekpenningen.

Regelen wedstrijden

Op stiekem gemaakte opnamen is te zien hoe Nyantakyi, die ook een Fifa-functionaris was, 57 duizend euro aanneemt van de onderzoeksjournalisten, die zich voordeden als zakenmensen. De baas van de Ghanese voetbalbond belooft zijn machtige positie te gebruiken om hand-en-spandiensten te verrichten voor de ‘zakenmensen’, in ruil voor een deel van de opbrengst.

Met hun werk lieten de journalisten zien hoe makkelijk in het Afrikaanse voetbal trainers, scheidsrechters en voetbalfunctionarissen konden worden omgekocht om uitslagen te beïnvloeden.

Nyantakyi, die ook de tweede man was in de Afrikaanse voetbalorganisatie, moest aftreden toen de beelden naar buiten kwamen. Ook mocht hij de rest van zijn leven geen positie meer bekleden in het voetbal. Daarnaast zette de Fifa hem aan de kant. Ghana besloot de voetbalbond te ontbinden vanwege het omkoopschandaal. Nyantakyi bood zijn excuses aan voor de ‘onfatsoenlijkheden’.

Fifa banned him for life from football but former Ghana Football Association president Kwesi Nyantakyi is set to appeal against his punishment at the Court of Arbitration for Sport.



More: https://t.co/qXfBMbyf9e pic.twitter.com/JyXjftYsqu BBC Sport

‘Sla hem in elkaar’

De dood van Hussein-Suale heeft Anas alleen maar strijdvaardiger gemaakt. ‘Dit is triest nieuws’, reageerde Anas op Facebook op de dood van zijn medewerker. ‘Maar wij zullen niet het zwijgen worden opgelegd.’

De Ghanese parlementariër en zakenman Kennedy Agyapong, die Hussein-Suale openlijk bedreigde nadat de documentaire uitkwam, ontkende donderdag betrokken te zijn bij de moord. Agyapong noemde de onderzoeksjournalist indertijd ‘gevaarlijk’. Ook riep hij de bevolking op Hussein-Suale te mishandelen als ze hem tegenkwamen.

‘Als je hem ergens ziet, breek zijn oren’, zei het parlementslid toen woedend op zijn eigen televisiezender. ‘Als hij ooit hier komt, sla hem in elkaar. Ik zal ervoor betalen.’ De omroep liet ook uitgebreid foto’s van de onderzoeksjournalist zien.