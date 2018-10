Moord op Bulgaarse journaliste lijkt geen verband te houden met werk

De Duitse politie heeft een Bulgaar gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij de Bulgaarse televisiejournalist Viktoria Marinova heeft verkracht en vermoord. Haar lichaam werd vorige week aangetroffen in een park in de stad Ruse.

De foto van Viktoria Marinova bij het Vrijheidsmonument in Ruse, Bulgarije. Foto AP

Haar dood lokte een storm van verontwaardigde reacties uit. ‘Opnieuw is een journalist gevallen in de strijd voor de waarheid en tegen corruptie’, reageerde Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie. Vermoed werd dat de moord verband hield met haar journalistieke activiteiten. Kort voor haar dood presenteerde ze een televisieprogramma waarin twee onderzoeksjournalisten een doekje opendeden over fraude met EU-subsidies.

Het programma behandelde een fraudezaak die in Bulgarije bekendstaat als #GPGate. Daarbij draait het om een Bulgaars bouwbedrijf dat politici zou hebben omgekocht om in aanmerking te komen voor aanbestedingen die met EU-geld werden gesubsidieerd.

De politie zegt voorlopig geen aanwijzingen te hebben gevonden dat de moord op Marinova, die een dochtertje van 7 achterlaat, verband houdt met haar werk als journalist. De dinsdag in Duitsland aangehouden Bulgaar woonde vlak bij het park waar Marinova is vermoord. Vermoedelijk heeft hij haar overvallen bij haar hardlooprondje door het park.

Fysiek bewijs

Op haar lichaam en kleding zijn dna-sporen aangetroffen die volgens de autoriteiten van de 21-jarige Severin Krasimirov zijn. ‘Er is fysiek bewijs dat hem verbindt met de moord’, zei minister van Binnenlandse Zaken Mladen Marinov. Kort na de moord stak de verdachte Bulgaar de grens met Roemenië over en nam hij het vliegtuig naar Duitsland waar zijn moeder woont.

De Bulgaarse premier Bojko Borisov leverde na de arrestatie van de Bulgaarse verdachte kritiek op politici die meteen met het oordeel klaarstonden dat het om een aanval op de pers ging, net als de geruchtmakende moorden op kritische journalisten in Slowakije en Malta. Volgens hem bestaat er in zijn land ‘volledige vrijheid om te schrijven en verslag te doen over ieder onderwerp’.

Daarop valt volgens een organisatie als Reporters without Borders wel wat af te dingen. De organisatie heeft Bulgarije op plaats 111 gezet op een ranglijst van 180 landen als het om de persvrijheid gaat. Journalisten worden soms aangevallen. Bovendien is zo’n 80 procent van de gedrukte media in handen van politicus en magnaat Delyan Peevski, die vroeger aan het hoofd van de Bulgaarse veiligheidsdienst stond.