Moord op agenten bij verkeerscontrole schokt Duitsland

Agenten in Duitsland sluiten een weg af, vlakbij waar hun collega’s werden neergeschoten. Beeld Sebastian Gollnow / DPA

Na een klopjacht werden in de loop van de dag twee mannen van 32 en 38 jaar aangehouden, op zo’n veertig kilometer van waar de agenten werden gedood. Het motief voor de moord op de agenten in het plaatsje Kusel, in de deelstaat Rijnland-Palts, is nog onduidelijk. Bij invallen bij de verdachten werden diverse wapens gevonden.

Bondskanselier Olaf Scholz, een van de vele politieke leiders die geschokt reageerde, zei ‘diepbedroefd’ te zijn over de dood van de jonge agenten. De slachtoffers zijn een 24-jarige vrouw en een 29-jarige man. ‘Ik denk aan de vele agenten die elke dag hun leven op het spel zetten om ons burgers te beschermen’, aldus Scholz in een tweet. ‘Deze vreselijk daad laat je versteld staan’, twitterde minister van Justitie Marco Buschmann.

De agenten hielden aan het einde van de nacht een auto aan op een landelijke weg in Kusel, dat op zo’n veertig kilometer van Kaiserslautern ligt. De auto werd gestopt tijdens een routinecontrole. ‘Ze zijn aan het schieten’, meldden de agenten nadat ze onder vuur werden genomen vanuit de auto. Volgens diverse Duitse media zouden de agenten iets verdachts hebben gevonden in de auto, maar dit werd niet bevestigd door de politie.

Was in #Kusel passiert ist, bedrückt mich sehr. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der beiden jungen Opfer. Und ich denke an die vielen Polizist*innen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um uns Bürger*innen zu schützen. Wir müssen die Hintergründe der Tat schnell aufklären. — Olaf Scholz (@OlafScholz) 31 januari 2022

Klopjacht

Nadat de agenten kort daarna dood werd aangetroffen, opende de politie een klopjacht op de verdachten. De politie meldde dat zeker één verdachte gewapend was. Het politiekorps van Kaiserslautern noemde later een 38-jarige man uit de buurstaat Saarland als een van de verdachten. Het publiek werd geadviseerd uit zijn buurt te blijven en geen lifters mee te nemen. Aan het einde van de middag werden de 38-jarige man, die als hoofdverdachte wordt beschouwd, en de andere verdachte gearresteerd in Sulzbach in Saarland.

De deelstaatregering van Rijnland-Palts heeft opdracht gegeven alle vlaggen op overheidsgebouwen halfstok te hangen. ‘Dit is een verschrikkelijke daad’, aldus deelstaatpremier Malu Dreyer. ‘We zijn diep bedroefd dat twee jonge mensen hun leven hebben verloren terwijl ze hun werk deden.’

De politievakbond in Rijnland-Palts deed een beroep op coronademonstranten om de betogingen maandag aan zich voorbij te laten gaan na de dood van de agenten. Elke maandagavond gaan in veel Duitse steden betogers de straat op om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de regering. De politie heeft vaak haar handen vol aan deze protesten, die in sommige steden al zijn uitgelopen op gewelddadige confrontaties.