Mooi om te zien dat de voetballerij tóch een statement maakt voor de regenboogcommunity

Het was natuurlijk jammer dat het uiteindelijk niet is gelukt met die OneLove-armbanden. Maar daarom is des te mooier om te zien dat de hele voetballerij als gemeenschap tóch een statement maakt voor de regenboogcommunity. Er is voor gekozen om support en respect aan deze wereldwijd gediscrimineerde groep te tonen middels de outfits van de keepers. Symbolisch belangrijk, omdat keepers ook binnen het voetbal in zekere zin een beschermende rol spelen.

We zagen Andries Noppert daarom in de achtste finale tegen Amerika al in dat uitdagende lila/paars.

De overige regenboogkleuren worden ingezet tijdens de kwartfinales. Blauw wordt gedragen door Yassine Bounou (Marokko), in de wedstrijd tegen Portugal. Groen draagt Noppert vrijdagavond tegen Argentinië. Geel wordt verzorgd door Jordan Pickford (Engeland) tegen Frankrijk, en de Franse keeper (Hugo Lloris) trekt dan meteen een oranje shirt aan. Dan blijft alleen nog rood over, en dat krijgen we al bij Martínez van Argentinië te zien. Heel krachtig.