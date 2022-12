Monsterproces over terreuraanslagen in Brussel en Zaventem eindelijk van start

De zaak over de dodelijkste aanslagen in de Belgische geschiedenis duurt zeker acht tot negen maanden. Beeld Didier Lebrun / Belga

Eindelijk, bijna zeven jaar nadat de bommen op de luchthaven en in een metrostation in Brussel afgingen, staan tien verdachten terecht voor de dodelijkste aanslagen in de Belgische geschiedenis.

Hoe zat het ook alweer met de aanslagen?

Rond acht uur ’s ochtends gaan er op 22 maart 2016 twee bommen af bij de incheckbalie op het vliegveld van Zaventem. Een uur later vindt er ook een aanslag plaats op de metro in het station Maalbeek in de Belgische hoofdstad. Het openbare leven in Brussel ligt volledig stil, de terreurdreiging wordt opgeschroefd naar het hoogste niveau en in heel België worden huiszoekingen gedaan. In totaal vallen er 32 doden en honderden gewonden. Ook de drie daders komen om het leven.

Op camerabeelden is een dader te zien die zichzelf op het laatste moment bedenkt en ervandoor gaat. Er ontstaat een klopjacht op Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’, en in april 2017 wordt hij gearresteerd.

Waarom begint het proces pas zo lang nadat de aanslagen zijn gepleegd?

Het drama in Brussel vindt ongeveer vier maanden na de terreuraanvallen in Parijs plaats, waarbij 130 mensen om het leven komen. Deze aanslagen zijn het werk van dezelfde terreurcel. Onder andere daardoor heeft het zo lang geduurd voordat dit proces kan plaatsvinden – eerst was er het proces in Parijs met veel van dezelfde verdachten.

Bovendien moest er een hele nieuwe rechtbank worden gebouwd, omdat het gerechtsgebouw in Brussel te klein was, en ook dat kostte tijd. Nu kan het proces in het voormalige hoofdkwartier van de Navo in Brussel worden gevolgd: er is een hoofdzittingszaal, een zaal voor het publiek en de pers, en er zijn zeven zaken waar burgerlijke partijen, hun naasten en advocaten de zaak kunnen volgen op grote schermen. Via een videoverbinding is vanuit deze zalen interactie mogelijk met de hoofdzaal.

Op het laatste moment, tijdens de voorbereidende zitting op 12 september, werd een hevige discussie gevoerd over de ‘glazen kooien’ waarin de verdachten tijdens het proces moeten plaatsnemen: volgens hun advocaten zijn deze ‘mensonterend’. De rechter gaat hierin mee en de zaal moet worden verbouwd, wat bijna drie maanden extra vertraging oplevert.

Wie zijn de verdachten?

In totaal staan er tien mensen terecht, van wie er negen in levende lijve in de rechtszaal aanwezig zijn. Het vermoedelijke brein van de aanslagen, Oussama Atar, is waarschijnlijk in Syrië om het leven gekomen.

De bekendste verdachte is de 32-jarige Salah Abdeslam, die ook deelnam aan de aanslagen in Parijs. Hij overleeft die aanslag omdat zijn bomgordel defect is en slaat op de vlucht. Vier dagen voordat de aanslagen in Brussel worden gepleegd, wordt Abdeslam opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek. Op 29 juni is hij door de rechtbank in Parijs veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar hij wordt ook in Brussel berecht, omdat het hier gaat om andere feiten. Na het proces wordt Abdeslam weer naar Frankrijk overgebracht.

Andere verdachten zijn Mohamed Abrini en Osama Krayem, die zich net als Abrini op de dag van de aanslagen bedenkt en zijn rugzak vol explosieven doorspoelt in het toilet. Ook staan er mannen terecht die wapens zouden hebben geleverd of anderszins logistieke hulp zouden hebben verleend.

Een volksjury moet uiteindelijk oordelen of zij schuldig zijn. Is dat gebruikelijk in België?

Nee, alleen in het geval van politieke misdrijven, drukpersmisdrijven en levensdelicten wordt er geoordeeld door een hof van assisen. Dat is een erfenis uit de tijd dat de rechterlijke macht niet helemaal werd vertrouwd, omdat vlak na de Franse revolutie de rechters nog waren benoemd door het Nederlandse bewind.

Vorige week bleek dat maar weinig mensen zin hadden om in die jury plaats te nemen. De zaak duurt zeker acht tot negen maanden en gedurende die periode staat het leven van de juryleden stil: ze worden elke ochtend om kwart voor negen in de rechtbank verwacht en mogen met niemand over de zaak praten.

Uit voorzorg hadden maar liefst duizend kandidaat-juryleden een brief gekregen met de opdracht zich te melden. Honderden van hen kwamen met excuses waarom zij niet in de jury konden plaatsnemen (ziek, onmisbaar op het werk, een geplande vakantie), maar uiteindelijk werden er zeven mannen en vijf vrouwen ingeloot. Er zijn nog eens 24 reserve-juryleden, om te voorkomen dat het hele proces overnieuw moet worden gedaan als te veel juryleden ziek worden of om andere redenen uitvallen tijdens het proces.