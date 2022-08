‘Monstermoesson’ teistert Pakistan, al meer dan duizend doden

De vracht water uit de bergen in het noorden via de rivier de Indus naar het zuiden waar de provincie Sindh eveneens zwaar getroffen is. Beeld ANP / EPA

De Pakistaanse regering heeft om internationale hulp gevraagd, omdat de ramp alle capaciteiten van het land te buiten gaat. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Iran en de Verenigde Emiraten hebben al hulpgeld beschikbaar gesteld, maar dat is nog bij lange na niet genoeg.

Zelf heeft het land amper iets, omdat zijn economie al voor de watersnood in een vrije val was beland. Volgens een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Salman Sufi, was Pakistan ‘net weer aan het opkrabbelen, toen de moessonramp toesloeg’.

Premier Shebas Sharif heeft 45 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de zwaarst getroffen gebieden, maar dat is slechts een fractie van wat er echt nodig is. Volgens de minister-president zijn nu al 33 miljoen mensen getroffen, 15 procent van de hele bevolking. Een miljoen huizen zouden zijn verwoest, 150 bruggen weggespoeld, wegen zwaar beschadigd en een onbekend deel van de oogsten verwoest.

Een man gebruikt een satellietschotel om kinderen op te vervoeren. Beeld AFP

Voor veel bewoners komen waarschuwingen te laat. Of te vroeg: veel waarschuwingen gingen in het holst van de nacht uit, en daardoor werden mensen ’s ochtends alsnog door het snel stijgende water verrast, zodat ze met helikopters en boten gered moesten worden. Reddingswerkzaamheden worden her en der ook bemoeilijkt doordat het water, dat uit de besneeuwde bergen komt, ijskoud is.

Terugkerend verschijnsel



Sharif vergelijkt de huidige ramp nadrukkelijk met die van 2010 en 2011, die tot nu toe gold als de grootste overstromingsramp in de geschiedenis van het land, waar overstromingen een bijna jaarlijks terugkerend verschijnsel zijn.

Sherry Rehman, senator, waarschuwt dat de huidige ‘monstermoesson’ niet op zichzelf staat. Pakistan kampt ook met hittegolven en bosbranden en zit daarmee aan de frontlijn van de klimaatverandering. Rehman noemt wat er nu gebeurt een ‘ernstige klimaatramp’, die in het geval van Pakistan ook nog eens wordt aangewakkerd door het smelten van gletsjers in de bergen in het noorden.

‘Pakistan heeft van alle landen buiten het Poolgebied de meeste gletsjers.’ Door opwarming van de aarde smelten die ruim 7.200 gletsjers steeds sneller weg en overstromen hooggelegen ijsmeren, wat volgens Rehman nog eens bovenop al dat regenwater komt en de moessonramp versterkt. Tegen het Turkse TRT zei Rehman: ‘Tegen de tijd dat de regen afneemt staat een kwart of eenderde van Pakistan onder water.’

De vracht water uit de bergen in het noorden schuift nu langzaam, onder meer via de rivier de Indus, naar het zuiden waar de provincie Sindh eveneens zwaar getroffen is. Zondag alleen al stierven in Pakistan 119 mensen door plotseling opkomend water, vooral in de Noordelijke provincie Khyber Pakthunkwa. Tienduizenden mensen moesten worden geëvacueerd uit het stroomgebied van de noordelijke Swat-rivier.