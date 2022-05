Mondkapjesplicht terug op sommige Amerikaanse scholen, coronacijfers in Nederland stabiel

Een covid-bord op Penn Station in januari van dit jaar. In enkele Amerikaanse staten neemt het aantal virusgevallen weer toe. Beeld EPA

Corona sluimert in Nederland, maar in rioolmetingen is geen opleving van het virus te zien

Corona is nog niet weg in Nederland, maar van een nieuwe piek is vooralsnog geen sprake. De GGD-testen, zo’n 1.600 per dag waarvan de helft positief, zeggen weinig meer nu het advies om te testen bij klachten is ingetrokken. Andere indicatoren zoals rioolwatermetingen en ziekenhuiscijfers geven meer informatie.

Hieruit blijkt dat de corona-situatie in Nederland sinds eind april redelijk stabiel is. In de ziekenhuizen neemt het aantal patiënten met covid-19 gestaag af. Afgelopen week lagen dagelijks gemiddeld 29 covidpatiënten op de ic. Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is nu op het laagste niveau sinds oktober 2021, maar is wel een stuk hoger dan vlak na de zomervakantie. Echte brandhaarden lijken er nu niet te zijn, maar in de gemeenten Edam-Volendam en Waterland worden wat meer virusdeeltjes in het riool aangetroffen dan in de rest van Nederland.

Zuid-Afrika weer een piek voorbij

In Zuid-Afrika is de omikronvariant BA.5 op zijn retour. Het aantal gemelde besmettingen daalt al sinds half mei en is nooit in de buurt geweest van de omikronpiek in december. Het virus leefde de afgelopen weken vooral op onder tachtigplussers, en in iets mindere mate bij 0- tot 60-jarigen, volgens Zuid-Afrikaanse wetenschappers. Alleen in de provincie Noord-Kaap stijgt het aantal meldingen nog. De variant is ook in Nederland opgedoken: in Amsterdam in een kleine 10 procent van de gevallen. Dit blijkt uit steekproeven van Argos Consortium.

Coronacijfers stijgen weer in de VS, op sommige scholen opnieuw mondkapjesplicht

Na een uitbraak in het noordoosten van de VS neemt ook in het westen het aantal gemelde coronabesmettingen toe. In onder andere Hawaii, Delaware en Rhode Island hebben meerdere universiteiten en scholen weer een mondkapjesplicht ingesteld. De besmettingscijfers in deze staten zijn ongeveer het dubbele van het landelijk gemiddelde. Ook op alle openbare scholen in Philadelphia, Pennsylvania, zijn mondkapjes opnieuw verplicht. Elke dag testen 100 duizend Amerikanen positief, vier keer zoveel als twee maanden geleden. De ziekenhuiscijfers stijgen ook, maar blijven vooralsnog ver onder het niveau van afgelopen winter. In de Amerikaanse ziekenhuizen liggen nu omgerekend bijna drie keer zoveel coronapatiënten dan in Nederland. In New Jersey, New York en Rhode Island, de eerste brandhaarden van deze golf, lijkt de uitbraak wel af te vlakken. Hawaii en Delaware zien de cijfers nog flink stijgen.