Mondkapjesplicht, avondklok of ‘coronabubbel’: dit doen Europese landen om de tweede golf te voorkomen

Een voor de coronamaatregelen uitgebreid terras in Parijs. Beeld AFP

België: In Antwerpen is de avondklok ingesteld. Tussen half 12 ’s avonds en 6 uur ’s ochtends moet iedereen thuis blijven. Cafés en restaurants sluiten om 23 uur. De sociale ‘bubbel’ waarin mensen zonder beperkingen met elkaar om kunnen gaan wordt verklein van 15 naar 5 personen. Op feestjes, bruiloften en andere sociale aangelegenheden mogen maximaal 10 mensen aanwezig zijn. In de horeca moet elke klant zijn gegevens achterlaten en een mondkapje dragen als hij zich door de zaak verplaatst. Het aantal toegestane bezoekers bij evenementen wordt gehalveerd tot 100 binnen en 200 buiten. Het was juist de bedoeling deze aantallen per 1 augustus te verdubbelen tot 400 binnen en 800 buiten.

Duitsland: Reizigers uit risicogebieden als de Verenigde Staten, Turkije en Israël worden bij terugkeer in Duitsland verplicht getest op corona. Wie negatief test mag doorreizen en hoeft niet in quarantaine. De deelstaat Beieren gaat alle inkomende seizoensarbeiders testen. De Beierse premier Söder zou ook alle terugkerende toeristen verplicht willen testen, maar daar heeft hij geen bevoegdheden voor. Nu komen er teststraten op vliegvelden en langs de autosnelweg, waar terugkerende toeristen zich vrijwillig kunnen laten testen.

Frankrijk: In de Bretonse kustplaats Quiberon is een avondklok ingesteld. Stranden en parken worden gesloten tussen 9 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends. Daarmee wil de burgemeester samenscholingen van vooral jongeren voorkomen. In Quiberon werden in korte tijd 54 besmettingen vastgesteld. Op 20 juli stelde Frankrijk de mondkapjes verplicht in winkels en overdekte publieke ruimtes. De laatste cijfers laten een lichte daling van het aantal besmettingen zien, maar de cijfers liggen nog altijd hoger dan in mei, toen het land uit de lockdown kwam.

Spanje: Het aantal coronabesmettingen in Spanje behoort nog altijd tot de hoogste in Europa. Volgens de Spaanse regering is de pandemie onder controle en zijn er slechts lokale uitbraken. Niettemin raadt Nederland reizen naar Barcelona en de Catalaanse provincie Lleida dringend af. Ook Frankrijk adviseert burgers niet naar Catalonië te reizen.

Groot-Brittannië: Reizigers die terugkeren uit Spanje moeten 14 dagen in quarantaine. De Spaanse regering wil dat Groot-Brittannië een uitzondering maakt voor de Canarische Eilanden en de Balearen, populaire vakantiebestemmingen voor Britten waar tot dusverre weinig besmettingen zijn geconstateerd. Groot-Brittannië heeft dit geweigerd.

De Britse regering heeft 10 miljoen pond uitgetrokken voor een campagne tegen obesitas. Zwaarlijvigheid wordt gezien als een risicofactor voor corona. ‘Afvallen is een van de manieren om het risico voor je zelf te reduceren’, zei premier Boris Johnson. Zelf zei hij ruim 6 kilo lichter te zijn geworden sinds hij met corona in het ziekenhuis werd opgenomen. Voorts zijn mondkapjes verplicht gesteld in supermarkten en andere winkels.

Tsjechië: Het ‘slimme quarantaine’-systeem waarbij mensen met behulp van mobiele data worden gevolgd werkt onvoldoende, heeft de Tsjechische regering erkend. Het leger wordt nu ingezet in teststraten en laboratoria.

Griekenland: De Griekse regering overweegt het verplicht stellen van mondkapjes in kerken en winkelcentra. Het aantal besmettingen in Griekenland blijft laag.

Oostenrijk: Mondkapjes zijn verplicht gesteld in supermarkten, postkantoren, bankfilialen en andere openbare gebouwen.

Ook in andere delen van de wereld zijn maatregelen genomen.

Algerije: In 29 van de 48 provincies is een lockdown afgekondigd die voorlopig voor 15 dagen geldt.

Marokko: Acht grote steden zijn op slot gegaan. Zonder dringende reden is het niet toegestaan deze steden te bezoeken of te verlaten. Het gaat om Casablanca, Fèz, Marrakesh, Meknès, Tanger, Tétouan, Berechid, Settat. De maatregel komt vlak voor het islamitisch Offerfeest, van 30 juli tot 3 augustus, waarvoor mensen vaak naar familie in andere steden reizen. De autoriteiten willen deze verplaatsingen voorkomen, ook omdat de bevolking zich tot dusverre slecht aan de reeds afgekondigde coronaregels zou hebben gehouden. Het is niet bekend hoe lang de acht steden op slot gaan.

Libanon: Gebedsruimtes, bioscopen, bars, nachtclubs, markten en sportvelden worden opnieuw gesloten. Winkels, bedrijven en scholen mogen alleen op dinsdag en woensdag openen.

Vietnam: Uit de kustplaats Danang werden 80 duizend toeristen, voornamelijk Vietnamezen, geëvacueerd nadat bij 3 mensen het coronavirus was vastgesteld.

Hongkong: Dineren in restaurants wordt volledig verboden. Buitenshuis zijn mondkapjes verplicht.