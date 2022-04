Mondkapjesleveraar daagt staat voor de rechter om afzeggen deal na megaorder Sywert van Lienden

Toenmalig minister voor Medische Zorg Martin van Rijn (tweede van links) in juni 2021 tijdens een presentatie in een distributiecentrum van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Daar worden onder meer mondkapjes voor de zorg opgeslagen die door de overheid in het kader van het coronavirus zijn ingekocht. Beeld ANP

Als het bedrijf NIHW uit Haarlem zich begin 2020 bij de overheid meldt om mondkapjes te leveren, mag het zich melden bij de afdeling coronabeschermingsmiddelen van het ministerie van VWS. Daar mag het achteraan aansluiten. De coronacrisis is net losgebarsten en de overheid wordt overspoeld met bedrijven, tussenhandelaren, ondernemers en gelukszoekers die zeggen beschermingsmiddelen te kunnen leveren.

Maar de ondernemers van NIHW, een bedrijf dat al jaren actief is in de zorg, hebben zo hun pluspunten. Ze hebben een breed netwerk, zijn actief in China – waar ze ook een vestiging hebben – en kennen de juiste mensen op het ministerie van VWS. Dus neemt NIHW op 14 maart 2020 contact op met de toenmalig secretaris-generaal Erik Gerritsen, die er vervolgens voor zorgt dat het bedrijf uit Haarlem bij de juiste ambtenaren en afdelingen van het ministerie terechtkomt.

NIHW levert op 7 april een sample van de mondkapjes af bij het testcentrum van het RIVM. Daar zijn ze zeer positief over het product. De FFP2-mondkapjes filteren zo goed, ruim 99 procent van alle deeltjes, dat ze zelfs voldoen aan de normen van een FFP3-kapje. ‘Zoveel mogelijk aankopen’, schrijft de RIVM-medewerker op het testformulier.

Drie dagen later bereiken de partijen mondelinge overeenstemming – die ook per e-mail en whatsapp wordt bevestigd – over een eerste levering van mondkapjes in april en mei. Het ministerie is enthousiast over de mondkapjes die NIHW kan leveren. ‘We weten dat dit masker een absoluut goede fit heeft. Van de meeste Chinese makers weten we dat niet’, schrijft VWS-directeur Marcel van Raaij op 10 april aan inkoper Marcel Kuijer van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Ook schrijft hij: ‘Daarnaast realiseerde ik mij dat wij eerder vandaag aan onze secretaris-generaal hebben toegezegd dat we deze partij linksom of rechtsom zouden afnemen.’

Deal afgeblazen

Toch gaat de deal tussen het ministerie en het bedrijf NIHW uiteindelijk niet door. Totaal onverwacht blaast het ministerie de overeenkomst af. Om die reden heeft NIHW de staat vorige maand gedagvaard.

Inmiddels, twee jaar na dato, denken de ondernemers van het Haarlemse bedrijf te weten waarom ze zo plotseling werden afgewezen. Juist het weekend dat VWS hun een voorschot zou betalen, werd op het ministerie druk gewerkt aan de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel. NIHW kreeg te horen dat het ministerie vanwege Pasen dicht was. Na het weekend werd de zaak weer opgepakt.

Maar in de Volkskrant lazen de ondernemers van NIHW onlangs hoe ambtenaren in het paasweekend van 11, 12 en 13 april op aandringen van minister Hugo de Jonge probeerden een samenwerking met Van Lienden tot stand te brengen. ‘Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in’, schreef de minister op 12 april aan een topambtenaar. ‘Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt.’ De door De Jonge benaderde topambtenaar werkte dat weekend door en regelde voor tweede Paasdag, 13 april, zelfs een call, waaraan ook minister Van Rijn zou deelnemen.

Uiteindelijk kregen Van Lienden en zijn twee kompanen een deal ter waarde van ruim 100 miljoen euro,waarvoor ze 40 miljoen mondkapjes zouden leveren met hun net opgerichte bedrijfje. En de overheid betaalde het totale aankoopbedrag in tranches vooruit aan het drietal.

Meer kapjes dan nodig

Uit de berichtgeving blijkt ook dat er volgens professionele inkopers helemaal geen 40 miljoen mondkapjes nodig zijn. De mondmaskers van NIHW – een eerste levering van ruim een half miljoen maskers en een aantal miljoenen in de maanden daarna – worden door de monsterdeal met Van Lienden in één klap overbodig. Daarom kwam de overheid haar afspraken niet na, vermoeden de ondernemers van NIHW, die nu via de rechter genoegdoening willen krijgen.

Terwijl Van Lienden en zijn compagnons op het hoogste niveau te horen krijgen dat ze ‘zo veel als mogelijk’ mogen leveren, verneemt NIHW datzelfde paasweekend dat de voorschotfactuur van 1,59 miljoen euro – 560.000 mondkapjes – helaas niet betaald kan worden. De creditcard, nodig omdat de financiële afdeling vanwege Goede Vrijdag al dicht was, van VWS blijkt een limiet van 1 miljoen euro te hebben.

De ondernemers van NIHW appen verbaasd naar secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS. ‘Is het nou nog niet opgelost?’, appt die terug. ‘Ik heb mailwisseling gezien van mijn VWS-mensen dat we gingen aanschaffen.’

Inkoper Kuijer van het LCH appt die zondag aan NIHW dat hij als voorschot nu zo snel mogelijk 1 miljoen euro door VWS laat overmaken. Een dag later appt hij opnieuw. ‘Bericht van VWS gekregen. Men is akkoord met de opdracht. Betalings- en orderproces kan pas morgen opgestart worden. Neem morgen direct contact met je op.’

Maar weer een dag later komt het LCH met nieuwe voorwaarden: maximaal een voorschot van 50 procent en een ‘credit check’ van hun bedrijf. En op 15 april gaat de hele deal niet meer door. Volgens het LCH zou NIHW niet hebben voldaan aan een aantal van deze nieuwe voorwaarden. LCH-inkoper Kuijer mailt: ‘Wij betreuren het ten zeerste dat de door u gedane inspanningen niet kunnen leiden tot een transactie.’

Staat gedagvaard

De ondernemers van NIHW zijn nu naar de rechter gestapt. Midden in een crisissituatie het ministerie voor de rechter slepen vonden ze niet netjes, zegt hun advocaat Herman Loonstein. Toen er meer en meer bekend werd over de behandeling van Sywert van Lienden, besloten ze de staat toch te dagvaarden.

Ze willen weten wat er precies gebeurd is. Waarom blies de overheid de deal ineens af en kwamen ze de overeenkomst niet na? NIHW is ervan overtuigd dat het te maken heeft met de deal van Van Lieden. Advocaat Loonstein: ‘De plotselinge nieuwe voorwaarden waren slechts draaierijen. Het ministerie wilde van de deal af.’

Ook wil de onderneming dat de overheid de geleden schade vergoedt. Want, zegt hun advocaat, ze hadden de orders in China al geplaatst. ‘Die moesten ze vervolgens afblazen. Ze hebben daardoor een ongenadig gezichtsverlies geleden in China en de relatie met hun Chinese partners is kapot.’

Het ministerie van VWS wil niet reageren zolang de zaak onder de rechter is.