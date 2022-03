Mondkapjesaffaire: Hugo de Jonge loopt op dun ijs bij Sywert-deal

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) werd woensdag door de pers ondervraagd over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Beeld ANP

Opeens zijn alle blikken gericht op Hugo de Jonge. De Volkskrant onthulde woensdag dat hij betrokken was bij de totstandkoming van de mondkapjesdeal van 100,8 miljoen euro met Sywert van Lienden. Eerder had hij dat ontkend. De oppositie is verontwaardigd en vanuit de coalitie komen weinig tekenen van steun.

De Kamer wil maandag een feitenrelaas. Daarna wordt besloten of er een debat over de kwestie komt. De Jonge zal weleens met meer plezier naar een nieuwe week hebben uitgekeken, maar tegelijkertijd heeft hij al meer Haagse stormen doorstaan. Eerst jarenlang als assistent van bewindspersonen en sinds 2017 als minister eerst van Volksgezondheid, nu bij Volkshuisvesting.

Politieke vechtkunst CDA-veteraan

Sporen van die ervaring in de politieke vechtkunst toonde hij ook afgelopen week. Enkele uren na de publicatie over zijn betrokkenheid bij de Sywert-deal, kregen alle politieke redacties op het Binnenhof een seintje dat de CDA-minister een verklaring zou afleggen. De Jonge zei vervolgens alleen maar dat hij niets kon zeggen, omdat er een onderzoek loopt naar de zaak.

De opgetrommelde journalisten dropen chagrijnig af, maar Haagse spindoctors zagen meteen de logica van de CDA-veteraan. Als de huidige minister voor Volkshuisvesting wél publiekelijk praat over wat er op zijn vorige departement is gebeurd, heeft de Tweede Kamer een sterk argument om een debat met hem te eisen. Immers: als hij buiten de Kamer over de Sywert-zaak praat, komt hij er niet meer onderuit om er ook binnen de Kamer over te spreken.

Hoge drempel voor debat

Met zijn demonstratieve zwijgen heeft De Jonge dat argument waarschijnlijk uit handen van de Kamer geslagen, al gaf hij, door de berichtgeving van de Volkskrant in twijfel te trekken, toch een subtiel inhoudelijk commentaar. Hoe dan ook blijft de drempel voor een debat volgende week hoog. Het is staatsrechtelijk ongebruikelijk dat ministers worden bevraagd over iets wat op hun vorig departement is gebeurd. De huidige ministers, Ernst Kuipers (VWS) en Conny Helder (Medische Zorg), zijn daar nu politiek verantwoordelijk voor, niet De Jonge.

Helemaal uitgesloten is een debat met De Jonge desondanks niet, omdat sommige partijen menen dat de persoonlijke integriteit van de CDA-minister in het geding is door de Sywert-zaak. Volgens de PVV heeft De Jonge ‘gelogen’, volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver is de CDA’er ‘niet eerlijk geweest’ en er zijn meer oppositiepartijen die De Jonge aan de tand willen voelen, om te achterhalen of ze hem nog kunnen vertrouwen.

Nauwelijks verholen dreigement

Het kabinet bepaalt zelf welke bewindspersonen in de Kamer verschijnen, maar als de coalitiefracties ook een debat met De Jonge steunen, wordt een weigering lastig. Om te voorkomen dat het zover komt, uitte een anonieme ingewijde vrijdag in het Algemeen Dagblad al een nauwelijks verholen dreigement: ‘Moeten we dan anders Kaag nog een keer in debat laten gaan over Afghanistan, iets uit haar oude functie?’

De onwil bij De Jonge om opheldering te verschaffen roept tegelijkertijd ook binnen de coalitie vragen op. Als er weinig aan de hand is met de deal met Van Lienden, waarom vertelt de CDA’er dat dan niet gewoon hoe het is gegaan? De Jonge zal bevreesd zijn dat hij dan voortaan bij elk nieuwsbericht over het coronabeleid naar de Kamer moet, maar zijn functioneren als minister voor Volkshuisvesting wordt er ook niet makkelijker op als het wantrouwen in de Kamer blijft sluimeren.

De Kamer heeft inmiddels ook al het WhatsApp-verkeer ingezien en vrijwel alle fracties – tot de SGP aan toe – maken daaruit op dat De Jonge wél een rol als bemiddelaar had bij de deal met zijn partijgenoot. Waarom De Jonge dan toch spreekt over suggestieve berichtgeving is ook in de Kamer een vraag.

Wrevel over De Jonges ontkenningen

Het optreden van De Jonge kan ook invloed hebben op zijn status binnen de ambtelijke wereld. Daar was al langer wrevel over zijn ontkenningen. Hoewel De Jonge er destijds verantwoordelijk voor was dat ambtenaren tijdens het paasweekend aan de slag moesten met Van Lienden, was de CDA-minister de eerste die zijn handen van de zaak aftrok toen er een ophef ontstond over de deal. ‘Ik was er niet bij betrokken’, zei De Jonge vrijwel meteen na de eerste publicatie in de Volkskrant.

De Jonge blijft ervan overtuigd dat het Deloitte-rapport over enkele maanden zal aantonen dat hij toen de waarheid sprak. Menig fractie zal er volgende week juist op wijzen dat opnieuw de bestuurscultuur in Den Haag in het geding is en dat er snel openheid en duidelijkheid gewenst is.

Lobby van Omtzigt

De blik zal daarbij ook naar Kamerlid Pieter Omtzigt gaan. Zonder te weten van de geheime commerciële belangen, lobbyde ook hij voor de mondkapjeshandel van Van Lienden. Omtzigt laat nu bij navraag nadrukkelijk in het midden of hij rond de Sywert-deal ook contact heeft gehad met De Jonge. ‘Natuurlijk zijn er veelvuldig contacten geweest tussen Pieter en mensen uit zijn partij over diverse politieke kwesties’, is het enige wat het Kamerlid via een woordvoerder kwijt wil.

Van Omtzigt hoeft De Jonge ook geen verantwoording af te leggen in de Kamer. Het Kamerlid wil eerst het onderzoek van Deloitte afwachten.