Mondkapjes? Zwarte Piet? Onze lezers gingen in gesprek: ‘Scheer niet iedereen over één kam’

Het lijkt alsof we steeds minder luisteren, in deze tijd van polarisatie. De Volkskrant nodigde lezers met tegengestelde meningen uit voor een gesprek met elkaar. Een-op-een. Vele duizenden deden mee. ‘Soms denk je op basis van iemands uiterlijk: dat is er zó een. Daarom is praten belangrijk.’

Een blonde dame in het wit loopt door het uitgestorven winkelcentrum Beijerse Hof. Zelfs de supermarkt is gesloten – in Oud-Beijerland is de koopzondag nog een gevoelig punt. ‘Is dat Desiree?’, klinkt het achter haar. Het is Sam van Haaff (18), student internationale politiek en vakkenvuller bij Albert Heijn. De vrouw lacht.

Het heeft wel iets van een blind date, zo’n afspraakje met een vreemde, maar dit is ‘Nederland in Gesprek’. Desiree Schutte (57), reisagent uit Pijnacker, heeft veertig minuten in de auto gezeten om te komen discussiëren met Van Haaff. Qua leeftijd had hij haar zoon kunnen wezen, qua standpunten had hij niet verder van haar verwijderd kunnen zijn.

Nederland in Gesprek is een initiatief van de Volkskrant, om mensen met verschillende wereldbeelden met elkaar in contact te brengen voor een goed gesprek. In deze tijd van polarisatie lijkt het alsof we ons steeds meer terugtrekken in een kring van gelijkgestemden. Het idee van Nederland in Gesprek, gebaseerd op een project van de Duitse krant Die Zeit, is dat mensen meer onderling begrip krijgen als ze elkaar ontmoeten en naar elkaar luisteren.

Rond de achtduizend mensen gaven zich op. Bij hun inschrijving reageerden ze op acht stellingen over controversiële kwesties: moet Zwarte Piet worden verboden, moet vlees twee keer zo duur worden? De deelnemers werden daarna gekoppeld aan een gesprekspartner die op zoveel mogelijk punten een andere mening heeft. Een soort anti-match dus, met de bedoeling elkaar te ontmoeten op 1 november, online of in het echt.

Stereotype

Schutte en Van Haaff wandelen naar het Laning Park en beginnen daar tegen een achtergrond van gloeiende herfstkleuren maar eens gezellig over Zwarte Piet. Verbieden? Nee, zegt Schutte. ‘We zijn in Nederland al op zoveel vlakken tolerant, mag er alsjeblieft nog iets van onze tradities behouden blijven?’ Nou, zegt Van Haaff, als zoveel mensen zich eraan storen, dan moet je daar iets aan doen. ‘Volgens mij gaat het er in deze discussie niet om dat de hele figuur van Piet wordt afgeschaft, maar dat de stereotypering verdwijnt.’ Hm, mompelt Schutte. Als je het op die manier bekijkt, wil ze er nog wel eens over nadenken. ‘Roetveegpieten à la, maar daar ligt voor mij wel de grens hoor’, zegt ze. ‘Van gekleurde pieten moet ik niks hebben.’

Sam van Haaff (18) Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant



In de speeltuin blijkt de picknicktafel bezet, maar in het skatepark vinden ze een plek waar ze tegenover elkaar kunnen zitten. ‘Dat discussieert beter dan wanneer je naast elkaar op een bankje zit te kijken’, denkt Van Haaff. Het begint zachtjes te regenen, maar gelukkig is er een thermoskan koffie. ‘Daar hadden we al over gemaild’, zegt Schutte. ‘Het zal wel iets moederlijks zijn dat ik me daar druk over maak, maar ik mailde hem gisteren in lichte paniek dat ik mijn thermoskan niet kon vinden. Hij heeft de hint goed opgepikt.’

Het gesprek gaat over mondkapjes. Verplichten in alle publieke binnenruimtes? Ja, vindt Van Haaff. Schutte denkt dat ze een paar weken geleden wel zal hebben ingevuld dat ze daar tegen is, maar maakt zich er inmiddels niet meer zo druk om. ‘Ik rook en dan ben je tegenwoordig al een beetje een paria. Als je dan ook nog eens geen mondkapje draagt, voel je je een dubbele paria. Dus nu denk ik: ach, als ik andere mensen er blij mee maak, dan doe ik er wel een op.’

Vingerwijzen

Schutte vertelt dat ze zich tijdens de coronapandemie ergert aan het vingerwijzen. Bijvoorbeeld over de bruiloft van minister Grapperhaus. ‘Het eerste wat ik dacht was eerlijk gezegd: láát die man.’ Of het gemopper over feestende studenten. ‘Mijn dochter studeert, en die doet niks anders dan in quarantaine zitten. Jij bent ook student, en je vertelt net dat je je opa en oma al acht maanden niet hebt geknuffeld.’ Scheer niet iedereen over één kam, wil ze maar zeggen. Van Haaff: ‘Ik denk dat dat ook komt doordat in de media zaken worden uitvergroot.’ Daar is Schutte het voor de verandering hartgrondig mee eens. Verontschuldigende blik naar de journalist: ‘Eh, sorry.’

Zelf heeft ze trouwens een weekendabonnement op het AD en volgt ze allerlei media via Facebook. Lachend: ‘In de bubbel natuurlijk hè.’ Van Haaff leest geen kranten. ‘Ik probeer NU.nl een beetje bij te houden.’

Van Haaff wil iets weten: op wie heeft Schutte de laatste keer gestemd? Ze graaft in haar geheugen: ‘Volgens mij de VVD.’ Zelf is hij lid van de Jonge Socialisten van de PvdA.

Mening veranderen

Van Haaff noteerde op het inschrijfformulier van Nederland in Gesprek dat hij meedeed om misschien iemands mening te kunnen veranderen. Schutte: ‘Ik vind dat wel mooi. Toen ik jonger was, kon ik het ook niet verkroppen als anderen niet dezelfde mening hadden. Als je ouder wordt, word je daar genuanceerder in.’

Van Haaff: ‘Dat van meningen veranderen, heb ik vooral als ik online iemand tegenkom die echt fascistisch is. Dan wil daar iets aan doen. Maar bij volwassen mensen zoals u’ – ‘Zeg nou toch jij’, onderbreekt Schutte hem.

Desiree Schutte Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Van Haaff herpakt zich: ‘Bij volwassen mensen zoals jij, die door bepaalde ervaringen tot een genuanceerd standpunt gekomen zijn, heb ik dat minder. Ik ben het er dan niet mee eens, maar ik snap hoe je erop bent gekomen en dan ben ik minder fel.’

Schutte, nadat ze een hijsje van haar sigaret heeft genomen: ‘Dat is wel een uniek inzicht hoor, voor iemand van jouw leeftijd. Dat heeft mij jaren gekost.’

Hoe vaak denk je niet dat je al weet hoe het zit, als iemand VVD stemt of aan komt lopen in een geheel witte outfit, vraagt Schutte. ‘Daar kun jij meteen een heel idee bij hebben. Terwijl ik vanochtend nog op mijn vieze wandelschoenen in een oude legging door de natuur banjerde, maar die kant van mij heb jij niet gezien. Soms denk je op basis van iemands uiterlijk: dat is er zó een.’ Daarom is praten zo belangrijk, houdt ze haar 18-jarige gesprekspartner voor. ‘Dan kom je er vaak achter dat het er niet zó een is.’