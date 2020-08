‘Mondkapjes op het werk? Het zou kunnen: de Fransen zijn bereid tot drastische maatregelen’

Parijse politieagenten vragen mensen hun mondmaskers op te zetten, die nu verplicht zijn in hele districten. Beeld AFP

Je bent net weer terug van vakantie. Veel Fransen hebben nog twee weken vrij. Hoe trof je je standplaats Parijs aan?

‘Het viel me vooral op dat het hier naar Parijse begrippen uitgestorven is. Het is altijd rustig in augustus, als de Parijzenaars massaal op vakantie en naar hun tweede huisje zijn, maar de exodus is dit jaar denk ik nog groter omdat iedereen dit voorjaar twee maanden in lockdown heeft gezeten. En er zijn natuurlijk veel minder buitenlandse toeristen.

‘Het aantal mondkapjes op straat is tijdens mijn vakantie ook enorm toegenomen. Ze waren al verplicht in sommige drukke straten, maar de draagplicht is sinds zaterdag rigoureus uitgebreid. Op vrijwel elke plek die voor toeristen en recreërende Parijzenaars van belang is, dus het centrum, Marais, Montmartre en de oevers van de Seine, zijn mondkapjes nu verplicht.

‘Toch valt wel op dat bijna de helft van de mensen nog geen mondkapje draagt. Anders dan in winkels, waar het al langer verplicht is en iedereen zich aan de plicht houdt. Ik ben benieuwd of dit een kwestie van wennen is, of dat mensen het te ver vinden gaan dat ze ook in hun eigen straat een kapje moeten dragen.’

Frankrijk noteerde zaterdag de grootste dagelijkse toename van nieuwe coronabesmettingen sinds mei (3.310). Veel buitenlandse toeristen moeten in quarantaine na een bezoek aan Frankrijk. Reizen naar Parijs en Marseille wordt afgeraden. Wat vinden de Fransen daarvan?

‘Frankrijk heeft de regio’s Parijs en Bouches-du-Rhône zelf tot rood gebied verklaard omdat het virus er actief circuleert. Voor de inwoners verandert dat weinig. Het wil vooral zeggen dat de prefect gerechtigd is vergaande maatregelen te nemen. In Parijs zijn dat nu de opschaling van de mondkapjes en het verbod op bijeenkomsten met meer dan tien mensen als hun onderlinge afstand niet gewaarborgd kan worden. Maar ik vermoed dat het daar niet bij blijft.

‘Het is wel opmerkelijk dat Parijs rood is verklaard terwijl de stad rustiger is dan ooit. De cijfers zijn dan ook enigszins vertekend. Buitenlandse reizigers die op de luchthavens Charles de Gaulle of Orly positief testen en geen adres in Frankrijk opgeven, worden met Parijs meegerekend. En Parijzenaars die elders in Frankrijk worden getest en als woonplaats Parijs opgeven, tellen ook mee in de hoofdstedelijke cijfers.’

Italiaanse toeristen bezoeken de Eiffeltoren. Beeld AP

De toename van het aantal besmettingen wordt vooral geweten aan rondreizende Fransen die op vakantie en op familiebezoek gaan. Moet dat reizen niet worden ingedamd?

‘Die verplaatsingen zullen er zeker mee te maken hebben, toen reizen hier twee maanden verboden was nam de verspreiding van het virus meteen af. De regering-Macron hamert nu vooral op voldoende afstand houden, wat hier 1 meter is, handen wassen en geen handen schudden. Maar de lockdown heeft zo’n hevige impact gehad dat men de vrijheid van reizen ditmaal zo lang mogelijk intact wil houden.’

Over twee weken gaan ook nog de scholen open.

‘Ja, dat is de grote angst van iedereen, dat na la Rentrée, als alle scholen en kantoren weer opengaan en het openbare leven weer begint, mensen hun op vakantie opgelopen virus massaal gaan verspreiden. De regering denkt dat te voorkomen met mondkapjes en heel veel testen. Maar de burgers zelf zullen er ook rekening mee moeten houden. Na de lockdown eind mei was iedereen hier redelijk laconiek, ikzelf ook moet ik bekennen, en ging meteen terrassen, straatfeesten en Seine-kades bezoeken. De cijfers maken nu duidelijk dat we allemaal een beetje waakzamer moeten zijn.’

De regering-Macron zegt een tweede lockdown koste wat het kost te willen voorkomen. Overweegt ze ook mondkapjes in te voeren op het werk?

‘De Fransen grijpen steeds meer naar opschaling van de mondkapjesplicht als middel om het virus te bestrijden. Ze waren aanvankelijk sceptisch, net als wij in Nederland, maar zijn eerder overstag gegaan: mondkapjes werden eerst verplicht in het ov, toen in winkels, toen in drukke straten, nu bijna overal. Dus mondkapjes op het werk: het zou zomaar kunnen. Het gaat dan wellicht net zo als in de horeca. Je draagt het kapje als je je verplaatst.

‘Het beleid van de regering wordt door de meeste Fransen wel gesteund. Ik zie weinig verzet tegen het opschalen van de mondkapjesplicht, al is niet iedereen het eens. Maar niemand wil een tweede lockdown, vanwege de impact op de economie en op de oudere en kwetsbare mensen. Ik denk dat de Fransen tot drastische maatregelen bereid zijn om zo’n nieuwe lockdown voorkomen.’

Ook aan de oever van de Seine, waar deze mensen met stepjes langs rijden, zijn mondkapjes nu verplicht. Beeld REUTERS